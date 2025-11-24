이병윤 서울시의회 교통위원장, ‘1960, 청량로드 로컬페어’ 참석

서울Pn

전통과 현대가 만나 장인, 청년창업자, 로컬브랜드가 한자리에!
“접근성 높이기 위해 제기동역 1번출구 E/S 공사 중, 정릉천 수변감성공원 개발 박차 통해 지역경제 활성화 탄력 기대”


  •
지난 22일 정릉천 복합문화공간 디디미 스케이트 파크 인근에서 열린 ‘1960, 청량로드 로컬페어에 참석해 축사하는 이병윤 위원장


이병윤 서울시의회 교통위원장(국민의힘, 동대문구1)은 지난 22일 정릉천 복합문화공간 디디미 스케이트 파크 인근에서 열린 ‘1960, 청량로드 로컬페어에 참석해 청년창업자 등을 격려했다.

이날 행사는 이병윤 교통위원장, 곽관용 서울시 정무수석, 이필형 동대문구청장 등이 참석했으며, 세종, 경북 등 전국 각지 로컬브랜드 40여개가 한자리에 모였다는 점에 의미가 깊다.


  •
지난 22일 정릉천 복합문화공간 디디미 스케이트 파크 인근에서 열린 ‘1960, 청량로드 로컬페어에서 참석자들이 기념촬영을 학고 있다.


이 위원장은 축사를 통해 “서울약령시와 청량리 전통시장 등 지역 자원의 개발 등을 통해 지역경제 활성화가 필요한 시기”라 말하며 “많은 인구 유입이 이뤄질 수 있도록 접근성 개선이 필요함에 따라 제기동역 1번출구 E/S 설치 공사, 정릉천 수변감성공원이 개발을 추진하고 있으며 앞으로 동대문구 발전을 위해 더욱 노력할 것”이라고 말했다.


온라인뉴스팀
