이택수 경기도의원, 학교급식경비 소요액의 75%만 편성



이택수 의원이 24일 경기도교육청을 대상으로 한 2026년도 예산심의 중 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도교육청이 내년도 본예산에 학교급식경비 소요액의 75%만 반영해 급식비 운영에 큰 차질이 우려된다.경기도의회 교육기획위원회 소속 이택수 의원(국민의힘, 고양8)은 24일 경기도교육청을 대상으로 한 2026년도 예산심의에서 “내년도 학교급식보건과의 학교급식경비 예산은 약 9406억원으로 올해 본예산에 비해 39.5%나 줄었다”며 “본예산에 전체 소요액의 75%만 편성해 급식비 운영에 차질이 발생할 수 있다”고 지적했다.이 의원은 “경기도내 2794교에 대해 먹는 물 수질검사 지원예산 28억원과 공기질 측정지원 예산 47억원이 편성됐지만 근본적으로 음용컵도 비치돼 있지 않고 급식실 내 방충, 방진망이나 공기정화장치도 미비한 것이 현실”이라며 “내년 예산에 음용컵 자동세척기와 공기질 관리시설 관련 예산을 추가할 필요가 있다”고 강조했다.이 의원은 이어 지난해 약 17억원의 예산으로 급식로봇 관련 시범사업을 확대 추진하다가 내년 이후 전면 중단한 이유를 따져 물으며 조리종사자의 튀김이나 볶음 등 조리환경 개선을 위해 지속적인 급식 관련 자동화시설 설치를 주문했다.이에 대해 하덕호 협력국장은 “급식실 내 학생들의 먹는 물과 마시는 공기에 대한 검사는 의무사항인데, 앞으로 관련 시설 확충을 위해 보다 면밀히 검토하겠다”며 “조리로봇에 대해서도 실제 효과성과 비용 대비 효율성에 대한 검증과 함께 추가경정예산 편성을 통해 확대 설치하겠다”고 답변했다.온라인뉴스팀