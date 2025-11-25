이경숙 서울시의원, 우이신설연장선 기공식 참석… “동북권 발전의 첫걸음”



왼쪽부터 이경숙, 이상훈, 홍국표, 박석 서울시의원

국민의힘 이경숙 서울시의원은 24일 도봉구 방학사계광장에서 열린 ‘우이신설 연장선 도시철도 건설공사’ 기공식에 참석해 지역의 숙원 사업이 본격 추진되는 현장을 함께했다.이번 기공식은 솔밭공원역에서 방학역까지 총 3.9km 구간을 연결하는 우이신설 연장선 사업의 시작을 공식화하는 자리로, 지역 주민·서울시 관계자 등이 함께 참여했다.이 의원은 “3개 신규 역 신설과 방학역의 환승 거점화는 도봉구는 물론 동북권 전역의 도시철도 접근성 향상에 크게 기여할 것”이라고 강조하며, 사업이 주민 생활에 가져올 실질적 변화에 기대를 표했다.우이신설 연장선이 완공되면 반경 500m 생활권 인구 약 10만 명이 직접적인 혜택을 볼 것으로 전망된다. 또 기존 우이신설선의 신설동역·보문역·성신여대입구역에 더해 방학역이 새로운 환승역으로 추가됨에 따라 지역 간 연결성이 크게 강화된다.이 의원은 “도시철도망 확충은 지역 균형 발전을 위한 핵심 과제로, 주민 이동 수요를 충족시키는 실질적 개선 효과가 기대된다”고 말했다.한편, 일부에서 예산 관련 논란을 제기하는 데 대해 이 의원은 “총사업비는 이미 기획재정부에 반영된 사안으로 불필요한 오해를 접고, 오늘은 주민들과 함께 동북권 발전의 첫걸음을 축하하는 데 의미를 두고 싶다”며 기공식 취지를 재차 강조했다.온라인뉴스팀