경기 서남부권 핵심 물류·교통축, 평택 지방도 302호선 이화~삼계 개통



25일 ‘지방도302호선 이화~삼계(2)구간 도로확포장공사’ 개통식에서 정장선 시장(왼쪽 4번째)과 경기도 김대순 행정2부지사(왼쪽 5번째) 등 관계자들이 개통을 축하하는 테이프 컷팅을 하고 있다. (평택시 제공)

경기 평택시는 25일 청북읍 삼계리 일원에서 ‘지방도302호선 이화~삼계(2)구간 도로확포장공사’ 개통식을 가졌다. 평택항과 포승국가산단, 청북택지지구, 고덕신도시를 잇는 도로로, 경기 서남부권 핵심 교통망이다. 개통으로 이동 거리가 약 6㎞ 단축(24㎞→18㎞)된다.개통 구간은 평택시 포승읍 홍원리에서 청북읍 현곡리까지 연결하는 왕복 4차로 지방도로로, 총사업비 1,685억 원이 투입됐다. 지난 2020년 8월 착공 이후 5년 4개월 만에 완공됐다.개통식 당일인 11월 25일 일부 구간(포승읍 홍원리~청북읍 옥길리, 연장 약 2.1㎞)가 우선 개통됐고, 오는 12월 1일 전 구간(연장 6.27㎞)이 개통될 예정이다.평택시는 도로 개통으로 평택항 중심의 환황해권 물류망이 한층 강화되고, 포승국가산단, 브레인시티, 고덕신도시 등 관내 주요 산업·주거 거점과의 접근성이 개선되면서 지역경제 활성화와 일자리 창출에도 긍정적인 효과가 나타날 것으로 기대하고 있다.정장선 평택시장은 “지방도302호선 이화~삼계(2) 구간 개통을 통한 평택항과 산업단지, 신도시를 유기적으로 연결하는 중요한 교통 인프라 구축을 축하”하며, “시민들의 이동 편의와 기업 물류 경쟁력을 높일 수 있는 도로망 확충에 지속적으로 노력하겠다”라고 말했다.안승순 기자