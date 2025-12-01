임규호 서울시의원 “왜 설치되는지 알 수 없는 138억원대 한강 조형물들”··· 서울시 한강 조형물 투입 의문 제기

서울Pn

"오세훈표 '한강 중독', 레인보우링·대형 샹들리에… 138억원 혈세 낭비 논란"
"레인보우링·대형 샹들리에... 서울시, 한강 조형물 투입에 의문 제기"
市는 재정때문에 허덕이는데, 오세훈의 한강놀이는 갈수록 가관"


임규호 서울시의원


서울시가 한강에 138억대 조형물 다수를 설치할 계획인 것으로 밝혀졌다.

서울시의회 임규호 의원(더불어민주당, 중랑2)에 따르면 서울시는 ‘한강 경관개선 추진계획’으로 내년 예산 138억원을 설계했다. 뚝섬 청담대교 하부에는 13억원짜리 일명 ‘레인보우링’이 설치되고, 마포대교·양화대교 하부에는 27년도까지 25억원을 들여 ‘찬란한 기억들을 소환하는 장치’라는 이름의 샹들리에 12점이 만들어진다.


‘2023 서울라이트 한강축제에 전시됐던 ’찬란한 기억들을 소환하는 장치. 출처-서울시 홈페이지


한강대교 경관조명에는 80억, 동호대교 옥수동 선착장 주변에는 ‘빛의 호수’ 12억원이 투자된다. 노들섬 벽면전시 일명 ‘미디어파사드’에는 약 4억원이 배정됐다.


서울시가 계획중인 ‘레인보우링’. 출처-서울시


특히 3t 이상 되는 대형 샹들리에는 구조적 안전성, 유지관리 난도, 비바람 시 낙하 위험 등 안전상 문제로 많은 지적을 받고 있다.

임 의원은 “오세훈 시장의 한강 중독에 서울시 재정은 빚더미”라며 “도대체 기대효과를 전혀 알 수 없는 조형물들을 130억원어치나 한강에 태우는 일은 정말 넌센스”라고 강조했다. 그러면서 임 의원은 “한강이 무슨 죄냐, 제발 좀 그만 내버려 둘 것”을 요구했다.

온라인뉴스팀
