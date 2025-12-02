관악구, 공공·문화시설 누비는 ‘강감찬버스’ 시범 운행

강감찬 버스 앱에서 QR코드 받아 무료 탑승

어르신·장애인 등 교통약자는 신분증 제시

관악 ‘강감찬버스’ 시범운행 시작

박준희(가운데) 서울 관악구청장이 지난 1일 공공문화시설 셔틀버스 ‘강감찬버스’의 시범운행을 축하하고 있다.

관악구 제공

관악구 ‘강감찬버스’ 시범운행 노선도

서울 관악구가 공공·문화시설 셔틀버스인 ‘강감찬 버스’의 시범운행을 시작했다.관악구는 전날 박준희 관악구청장과 주민대표 등 15명이 버스에 탑승해 ‘난향동 일대 노선’(1노선)을 처음 운행하는 시승식 행사를 열었다고 2일 밝혔다. 이 노선은 합실고개~우림시장~신림복지관을 잇는 구간으로 종합사회복지관 2곳과 난곡보건분소, 관악파크골프장, 배수지공원을 포함한다.2일 오후 진행되는 두번째 시승식은 남현동 일대(관악산 입구~남현길~사당역)의 2노선에서 이뤄진다. 예촌어린이공원, 남현동 자치회관 입구, 미당 서정주의 집, 남서울미술관, 남현예술정원 등을 경유한다.관악구는 이달 한달간의 시범운행 기간에 주민 의견을 바탕으로 운행 체계와 서비스 품질을 개선한 뒤 내년부터 정식 운행을 시작할 방침이다.관악구 공공문화시설을 방문하는 누구나 강감찬 버스 애플리케이션(앱)을 설치하고 탑승권(QR코드)을 발급받아 무료로 탑승할 수 있다. 휴대전화 사용이 어려운 어르신, 장애인 등 교통약자는 신분증을 제시하면 된다.박 구청장은 “교통 취약 지역 주민을 위한 공공버스인 만큼 주민 의견을 반영해 편의성과 안전성을 향상하는 것이 강감찬 버스의 효과적인 운행에 도움이 될 것”이라고 말했다.김주연 기자