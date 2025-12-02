서울Pn

검색

내년부터 쓰레기 직매립 금지…서울시 “불편 최소화

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“전세 사기 척결!” 양천 공인중개사들의 자정 행

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

구로구, 세계 최대 IT박람회 ‘CES’ 참가 지

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

AI로 4000만원 예산 아낀 ‘스마트 금천’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

함평군, 모바일 함평사랑상품권 15% 할인

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

구매 한도 100만 원 확대, 최대 15만 원 캐시백 적립


  •
함평군청 전경.


전남 함평군이 연말 지역 소비 촉진과 소상공인 매출 증대를 위해 12월 모바일 함평사랑상품권 할인율을 15%로 인상한다.

함평군은 2일 12월 한 달간 모바일 함평사랑상품권 할인율을 15%로 적용하고, 월 구매 한도도 기존 70만 원에서 100만 원으로 상향한다”고 밝혔다.

할인율을 15%로 인상해 더 많은 군민에게 혜택을 제공하고 연말 지역 상권의 내수 회복을 적극 지원한다는 취지다.

특히 모바일 상품권의 경우 캐시백 방식을 적용해 상품권 구매에는 정액이 출금되지만 12월 결제분에 한해 결제 금액의 15%가 캐시백으로 적립돼 다음 결제 시 현금처럼 사용할 수 있다.

다만, 캐시백으로 적립된 금액에는 추가 적립은 이뤄지지 않는다.

지류형 상품권은 기존과 동일하게 10% 할인율을 유지하되, 월 구매 한도는 30만 원에서 50만 원으로 상향해 이용 편의성을 높였다.

이에 앞서 함평군은 지역 내 소비 진작을 위해 지난 9월 1일부터 11월 30일까지도 모바일 상품권 할인율을 10%에서 20%로 늘려 운영했다.

이상익 함평군수는 “함평사랑상품권 구매 한도 확대가 지역 소상공인과 전통시장 등 연말 지역 상권 활성화에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 군민 모두가 체감할 수 있는 정책 발굴에 힘쓰겠다”고 말했다.

함평 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr