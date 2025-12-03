산림예산 ‘3조’ 시대…‘재난 대응·산림산업 육성’ 증액

기후 위기로 강해진 산림재난 대응 예산 43.4% 늘어



산불 진화 헬기. 산림청 제공

산림청이 예산 3조원 시대를 열었다.3일 산림청에 따르면 국회에서 의결된 2026년도 예산은 올해와 비교해 15.6%(4091억원) 늘어난 3조 260억원으로 확정됐다. 국회 심사과정에서 정부안(3조 47억원) 대비 213억원이 증액됐다. 산림예산은 2007년 1조원을 넘긴 후 2017년 2조원 시대를 연 지 9년 만에 3조원을 넘게 됐다.기후 위기 시대 강력해진 산림재난에 대응해 국민 안전과 재산 보호할 수 있도록 재난 대응(43.4%)과 임업인 경영 활성화를 위한 산림산업육성(7.6%) 예산이 큰 폭으로 늘었다. 신규 사업으로 동시다발 대형산불의 광역·통합 대응을 위한 남부권·동해안 산불방지센터 조성(19억원), 산불 대응센터 조성·운영(10개·41억원), 인공지능(AI) 기반 산림재난 탐지 무선통신망 구축(10억원)과 산림재난 대응 인력 증원을 위한 인건비(42억원)가 반영됐다.국민이 모두 누리는 복지서비스 제공을 위해 국립고흥(다도해) 산림치유원(5억원), 제천 국립산림치유원(2억원), 국립 영양 자작누리 치유의 숲 조성(2억원)과 전남 무안의 산림 레포츠센터를 공립으로 조성하기 위한 사업(2억원)도 추진한다.김인호 산림청장은 “사람을 살리는 숲, 숲을 살리는 국민이라는 비전 아래 국민의 생명과 재산을 보호하고 국민과 함께하는 산림정책이 실현될 수 있도록 뒷받침하겠다”라고 밝혔다.대전 박승기 기자