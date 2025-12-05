양천구, 크리스마스 이벤트 진행…‘장난감도서관·키즈카페 찾아요’

서울Pn

추억도 쌓고 선물도 받는
12월 8일부터 27일까지


  •
‘2025 크리스마스 미션! 사랑을 나눠요’ 홍보 포스터 . 양천구 제공


서울 양천구는 크리스마스를 맞아 ‘2025 크리스마스 미션! 사랑을 나눠요’ 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다. 관내 장난감도서관 및 서울형 키즈카페 이용 가족을 대상으로 이달 8일부터 27일까지 운영한다.

양천구육아종합지원센터가 주관하며, 영유아와 부모가 함께 놀이 미션을 수행하며 즐거운 추억을 쌓고, 기부 활동을 통해 나눔의 의미를 경험할 수 있도록 구성됐다

참여 가능 시설은 관내 장난감도서관 6곳(해누리, 신세계이마트희망, 해맞이, 해우리, 목동깨비, 신정7동2호점)와 서울형 키즈카페 3곳(신정7동점, 목4동점, 신정7동2호점) 등 총 9곳이다.

참여자는 ▲크리스마스 댄스파티 ▲겨울 음식 함께 먹기 ▲그림책 읽기 ▲트리 앞 사진 찍기 등 총 12가지 가족 놀이 중 필수 미션인 ‘사랑을 나눠요‘를 포함해 3가지 미션을 선택해 수행하고 육아종합지원센터 인스타그램에 댓글을 달면 선물을 받을 수 있다.

필수 미션은 행사 기간 중 시설 내 모금함에 기부하고 ‘사랑의 열매’ 뱃지를 받는 방식이다. 기부금은 양천사랑복지재단을 통해 관내 복지대상자 지원에 사용된다.

미션 수행은 8일부터 13일, 선물 배부는 22일부터 27일까지 진행되며, 가족당 1회 참여할 수 있다. SNS 계정은 공개 상태여야 한다. 같은 기간 장난감도서관과 키즈카페에는 산타, 트리, 루돌프 등 크리스마스 포토존이 마련돼 아이들의 눈높이에 맞춘 테마로 연말 분위기를 더한다.

이기재 양천구청장은 “아이들과 가족이 즐거운 시간을 보내며 많은 추억을 쌓길 바란다”며 “앞으로도 공동체 속에서 건강하게 성장하고, 부모와 함께 따뜻한 정서를 공유할 수 있도록 다양한 가족참여 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.

유규상 기자
