장성군, 2025년 ‘모범음식점’ 6곳 신규 지정···공공요금 감면 등 혜택

장성군, 올해 ‘모범음식점’ 6곳 신규 지정, 모두 33곳
김한종 군수, “미식도시 장성 완성에 동참해 주세요”


  •
전남 장성군이 2025년 신규 모범음식점 6곳을 지정하고 현판 전달식을 열고 있다.(장성군 제공)


전남 장성군이 올해 ‘모범음식점’ 6곳을 새로 지정하고 현판 전달식을 가졌다고 7일 밝혔다.

군은 올해 △남해회센터(장성읍) △소소한집밥(장성읍) △온다(장성읍) △엘로우한우식육식당(진원면) △친구야(장성읍) △탐앤틈(삼계면) 6곳을 신규 ‘모범음식점’으로 지정했다. 기존 ‘모범음식점’ 27곳도 재심사를 통과해, 장성지역 모범 음식점은 모두 33개 업소로 늘었다.

군은 ‘모범음식점’을 현장 심사와 음식문화개선운동추진위원회의 심의를 거쳐 위생 상태, 서비스 수준, 좋은 식단 이행 등을 평가해 최종 선정한다. 지정된 ‘모범음식점’에는 상하수도요금 30% 감면, 위생용품 지원, 환경개선사업 우선지원 등의 혜택을 주어지며, 장성군 누리집 등을 통한 홍보 기회도 제공한다.

김한종 장성군수는 “장성의 맛을 대표하는 ‘모범음식점’ 지정을 축하드린다”며 “좋은 음식과 친절한 서비스 제공으로 ‘미식도시 장성’ 완성에 동참해 주시기 바란다”고 말했다.


임형주 기자
