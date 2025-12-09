전남도·신안군, 해상풍력 국민 100조 펀드 추진

국민 펀드 제도화·법률 기반 구축·산업 연계 전략 등 제시



김영록 전남지사가 9일 목포 신안비치호텔에서 열린 ‘해상풍력사업 국민 100조 펀드 도약 심포지엄’행사에 참석해 기념촬영을 하고 있다.

전남도와 신안군이 9일 목포 신안비치호텔에서 ‘해상풍력 국민 100조 펀드 도약을 위한 심포지엄’을 개최했다.김영록 전남지사와 김대인 신안군수 권한대행, 정순남 신안 발전사 협의체 위원장 등 해상풍력 관련 관계자 200여 명이 참석한 포럼에서는 녹색에너지연구원 풍력산업실장의 기조 강연을 시작으로 전문가 주제 발표가 진행됐다.특히 해상풍력 국민 펀드 제도화와 법률 기반 구축, 국민 펀드와 해상풍력 산업 연계 전략 등 다양한 방안이 제시됐다.전국 해상풍력 발전 허가의 62%를 차지하는 전남 지역은 올해 4월 3.2GW 규모의 신안 해상풍력 집적화단지가 지정됐다.또 5월부터는 96MW 규모의 해상풍력단지가 상업 운전을 시작하는 등 전국 해상풍력 사업의 최적지로 평가받고 있다.새 정부 국정과제에 지역 상생을 위한 바람 연금 확대가 반영되고, 올해 6월 전남 22개 시군과 NH농협은행 전남본부, 발전사 등과 전남 도민 펀드 조성을 위한 업무협약을 하는 등 해상풍력 펀드 조성을 위한 기반도 단계적으로 추진되고 있다.김영록 지사는 축사를 통해 “최근 삼성 등 글로벌 기업이 전남을 주목하는 이유는 2019년부터 블루이코노미 비전 제시를 통해 발 빠르게 에너지 대전환을 준비했기 때문”이라며 “해상풍력 도민 펀드 조성도 전남에서 먼저 추진하고 성과를 만들어 국민이 참여·투자하는 전국 단위 에너지 주권형 경제모델이 되도록 관련 제도 정비 등을 추진 하겠다”고 말했다.목포 류지홍 기자