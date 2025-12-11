강태공이 찾는다…서산 가로림만 ‘K-드론’ 인기



드론이 충남 서산시 중왕항 배송 거점에서 이륙하고 있다. 시 제공

충남 서산 가로림만의 섬과 해수욕장 등을 오가는 드론 배송이 인기다. 드론을 통해 음식과 편의점 상품, 낚시 미끼류 등 다양한 품목 운송이 가능해 시민과 관광객들로부터 호응을 얻고 있다.11일 서산시에 따르면 지난 6월 28일부터 11월 30일까지 드론 배송을 통해 317회 물품을 배송했다.2024년부터 시작된 시의 드론 배송 상용화 서비스는 시민과 관광객 수요가 많은 금~일요일까지 3일간 운영됐다. 드론은 하루 9회씩 물류를 배송한다.드론 배송 서비스는 고파도·우도·분점도 등 섬과 벌천포해수욕장, 팔봉 갯벌체험장 등 주요 관광지에서 올해 삼길포항 좌대 낚시터까지 확대했다.중국 음식·편의점 상품·배달 음식·낚시용 미끼류 등 다양한 품목이 드론을 통해 시민과 관광객에게 전달됐다.가장 많은 주문을 차지한 상품은 커피와 콜라, 생수 등 음료류로 77회 배송됐다.미끼류 56회, 라면 31회, 햄버거류 24회 배송됐다.올해 드론 배송이 시작된 삼길포항 좌대 낚시터에는 100여 회 배송돼 배송지 중 가장 많았다.현재 드론 배송은 금·토요일 ‘서산날러유’ 앱으로, 일요일 ‘먹깨비’ 앱을 통해 이용하면 된다.시는 보건의료 행정 지원 드론 배송 서비스로 소포와 의료품 배송 실증을 준비 중이다. 시는 섬 지역에 고령화 주민을 위한 전화 주문 서비스도 제공할 예정이다.올해 드론 배송을 시작한 보령시도 삽시도·장고도·고대도·효자도·소도·하죽도·추도·육도·월도 등 섬 지역으로 치킨과 하나로마트 물품 등 215건을 배송했다.이완섭 서산시장은 “2023년부터 2회 연속 드론 특별자유화 구역으로 선정돼 관련 기업의 드론 실증 기반을 마련했다”며 “드론 기술을 활용한 배송 서비스 제공에 최선을 다하겠다”고 말했다.서산 이종익 기자