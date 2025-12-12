평택시, 고덕국제신도시 호반써밋3차 ‘다함께 돌봄센터 13호점’ 개소

서울Pn

평택 고덕국제신도시 호반써밋3차더트리아츠 아파트 주민편의시설 내에 ‘평택시 다함께 돌봄센터 13호점’이 개소했다. (평택시 제공)


경기 평택시는 11일 고덕국제신도시 호반써밋3차더트리아츠 아파트 주민편의시설 내에 ‘평택시 다함께 돌봄센터 13호점’을 개소했다.

‘다함께 돌봄센터’는 방과 후와 방학 중 돌봄이 필요한 초등학생을 대상으로 다양한 프로그램과 안전한 돌봄 서비스를 제공하는 사회복지시설로, 아이들이 안전하고 즐겁게 성장할 수 있는 공간으로 자리매김하고 있다.

13호점은 아동 돌봄 전문 센터장 1명과 돌봄 교사 4명이 상주하며, 학기 중에는 오후 1시부터 저녁 8시까지, 방학 중에는 오전 9시부터 오후 6시까지 아이들이 즐겁게 참여할 수 있는 다양한 활동과 프로그램을 운영한다.

김대환 평택시 복지국장은 “아이들이 행복하게 성장하고 부모님이 안심할 수 있는 돌봄 환경을 만드는 것이 평택시의 최우선 과제”라며, “지역사회와 함께 아동을 책임지는 지속 가능한 돌봄 체계를 위해 정책·행정적 지원을 더욱 꼼꼼히 챙기겠다”라고 말했다.

평택시는 2020년부터 송탄동, 동삭동, 고덕동, 청북읍, 비전1동 등 11월 개소한 14호점 등 지역 곳곳에 다함께 돌봄센터를 설치·운영 중이다. 내년에는 15호~17호점 개소를 준비 중이다.


안승순 기자
