동대문구, 경희의료원과 상생협약 체결…구민 의료복지 강화



이필형(왼쪽 세번째) 서울 동대문구청장이 12일 구청 5층 기획상황실에서 학교법인 경희학원 산하 경희의료원과 ‘동대문구청–경희의료원 상생협력 업무협약’을 체결했다. 동대문구 제공

서울 동대문구가 지역 대표 의료기관인 경희의료원과 손잡고 구민 의료복지 향상에 나선다.구는 12일 동대문구청 청사에서 학교법인 경희학원 산하 경희의료원과 ‘동대문구청–경희의료원 상생협력 업무협약’을 체결했다. 이날 협약식에는 이필형 동대문구청장과 오주형 경희의료원장 등이 참석했다.이번 협약으로 구민과 가족은 가족관계증명서를 증빙하면 건강검진비와 비급여 진료비, 장례식장 시설사용료 일부를 할인받을 수 있게 됐다. 장소는 경희대학교병원, 경희대학교치과병원, 경희대학교한방병원이다.이번 결정은 두 기관이 2022년 ‘동대문구청–경희대학교 양해각서(MOU)’를 맺은 데서 출발했다. 당시 동대문구는 법적 지위가 불명확했던 경희대로로 인해 건축 인허가와 도로 유지보수 등 행정 수행에 제약받아 왔다. 이에 구는 ‘공공도로화’를 추진하면서, 동시에 경희대의 도서관, 비학위 강의 등 경희대의 보유 인프라를 지역사회에 개방·환원하는 방향으로 상생의 틀을 마련했다.이번 협약은 그 연장선에서 교육 중심의 협력을 ‘구민 체감형 의료·장례 복지’로까지 확장한 것이다.이필형 동대문구청장은 “경희대로 문제 해결을 계기로 시작된 상생 논의가 이제는 구민이 바로 느낄 수 있는 의료복지로 연결됐다”며 “이번 협약은 단순한 선언이 아니라 동대문구 핵심 의료기관인 경희의료원과 함께 ‘주민 체감 건강 상생’을 만들어가는 출발점”이라고 밝혔다.유규상 기자