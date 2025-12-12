도봉구, ‘2026년 신규 청년창업센터 입주기업’ 모집…사용료 등 지원

서울Pn

2인실 3개, 공용사무실 최대 8석
창업 교육, 전문가 멘토링 등 지원


도봉구 청년창업센터 입주기업 모집 홍보 포스터. 도봉구 제공


서울 도봉구는 이달 17일까지 ‘도봉구 청년창업센터’(포스터) 신규 입주기업을 모집한다고 12일 밝혔다.

도봉구 청년창업센터는 청년들에게 창업 공간과 체계적인 맞춤 프로그램을 제공하는 청년창업 육성 공간이다. 지난해 5월 씨드큐브 창동 4층에 637.02㎡ 규모로 마련된 센터는 창업 공간, 특화사업사무실, 스튜디오, 교육장 등으로 구성됐다.

이번에는 2인실(3개)과 공용사무실(2~8석)을 모집한다. 2인실 월 사용료는 12만 7000원에서 12만 9000원이며, 공용사무실 1석당 월 사용료는 3만 8000원이다.

입주 기간은 내년 1월 1일부터 12월 31일까지며, 기간 연장은 중간평가 결과에 따라 최대 3년까지 가능하다. 모집 분야는 첨단·미래산업, 창조산업, 환경·사회·거버넌스(ESG) 기반 사회문제 해결 등이다.

신청 대상은 19세~45세 청년 예비창업자 또는 공고일 기준(12월 4일) 창업한 지 3년 미만의 창업자다. 입주기업에는 창업 교육, 전문가 멘토링, 투자유치 지원, 사업지원금 등이 제공된다. 구글폼을 통해 온라인 접수를 하거나 전자우편으로 신청할 수 있다.

오언석 도봉구청장은 “청년 창업의 꿈이 도봉구 청년창업센터에서 시작될 수 있도록 그 지원에 더욱 힘쓰겠다”고 강조했다.

유규상 기자
