화엄사, K-명상 힐링의 날 개최···청소년 마음충전 프로젝트

사찰, 지자체, 학교 등 한마음으로 협력

지역사회 협력 기반 청소년 마음치유 모델 모범사례로 확대할 터



지리산 대화엄사 K-명상 힐링의 날에 참가한 우석주지스님, 오수미 구례부군수, 선상원 구례군의원과 학생들이 기념사진을 찍고 있다.



지리산 대화엄사 K-명상 힐링의 날 참가한 학생이 포스트잇으로 고민을 표현한 글.



화엄사 홍보국장 범정스님이 K-명상 힐링의 날 참가한 학생들의 고민 상담을 하고 있다.



지리산 대화엄사 K-명상 힐링의 날 참가한 학생들과 범정스님이 고민상담을 마치고 기념사진을 찍고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대한불교조계종 19교구 지리산대화엄사가 지역 청소년들을 위한 마음충전 프로젝트 ‘K-명상 힐링의 날’을 운영해 호응을 받았다. 화엄사는 지난 13일 오전 9시부터 오후 5시까지 화엄원에서 관내 중·고등학생 및 관계자 80여 명을 초청해 행사를 진행했다.청소년의 스트레스 완화와 정서 안정 지원을 목표로 한 이번 행사는 청소년들이 추진단을 결성하고, 프로그램 기획, 운영, 기록 등 전 과정을 직접 주도해 일상에서 벗어나 자신을 돌아보고 심리적 안정을 경험할 수 있도록 구성했다.구례군과 구례군 청소년상담복지센터가 주관했다. 화엄사, 구례교육지원청, 학교지원단, 학부모연합회, 청소년참여위원회, 또래상담동아리(솔리언), 국립공원전남사무소, 학교 밖 청소년지원센터, 청소년문화의 집 등 12개 기관이 협력했다. 공공기관과 사회단체 등이 장소, 인원 모집, 차량 지원, 점심 공양 등 운영 전반을 지원하는 등 민관 협력 기반의 지역 치유 네트워크를 처음으로 가동한 행사로 의미를 더했다.오수미 구례군 부군수는 “지역 청소년들의 정신적 안녕과 개인 성장에 초점을 맞춘 뜻깊은 행사로 다양한 기관들이 협력해 지역 사회의 유대감과 지원 네트워크를 강화하는 노력이 매우 인상적이다”고 고마움을 전했다. 오 부군수는 “K-명상 힐링 프로그램을 통해 마음 이해 명상, 요가, 미술 치료 등 다양한 활동에 참가한 청소년들은 정서 조절과 자기 성찰을 위한 소중한 도구를 얻게 됐을 것이다”며 “특히 화엄사 홍보국장 범정 스님이 청소년들의 고민을 상담해 주고, 함께 해결하는 시간을 가져 더 뜻깊었다”고 밝혔다.화엄사 연수국장 연우스님은 “앞으로 프로그램을 확대해 청소년 힐링 프로그램으로 발전시켜 정신 건강과 감정적 회복력을 지원해나가겠다”며 “사찰, 지자체, 학교 등 지역사회 협력 기반 청소년 마음 치유의 전국 모범 사례로 성장해나가도록 힘쓰겠다”고 강조했다.구례 최종필 기자