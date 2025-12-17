김동영 경기도의원, 서울교통공사의 8호선 별내구간 감축 운행 적극 대응 요청



김동영 의원이 15일 김창식 의원과 함께 경기도 철도항만물류국으로부터 서울교통공사의 별내선 운행계획 변경에 대한 동향을 보고받고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 건설교통위원회 김동영 부위원장(더불어민주당, 남양주 오남)은 15일 김창식 의원(더불어민주당, 남양주 별내)과 함께 경기도 철도항만물류국으로부터 서울교통공사의 별내선 운행계획 변경 동향을 보고받고 대응 방안 마련을 요청했다.서울교통공사는 8호선에 투입됐던 열차 1대의 차체 재균열 발생으로 운행이 불가능해지자 11월 4일부터 8호선 열차 1편성을 축소 운영하고 있다. 공사는 이러한 열차 축소 운영으로 서울 구간(천호~잠실) 혼잡이 가중됨에 따라 이를 해소하기 위해 출근 시간대 혼잡이 덜한 별내선 일부를 암사역에서 회차하도록 운행 계획을 변경하겠다며 운행 계획 조정안을 마련해 철도안전관리체계 신고 절차에 들어간 것으로 알려졌다.서울교통공사의 별내선 운행 계획 조정안에 따르면 출근 시간 별내 구간 운행을 6회 감축하고, 암사발 증회를 3회 하려는 것이다. 조정안대로 운행이 변경되면 별내 구간 운행 시격은 당초 4.5~6분에서 4.5~8분으로 늘어난다.김동영 의원은 “조정안에서 상행은 오전 7~8시 시간대, 하행은 오전 8~9시 시간대에 운행 횟수를 감축하고 있고, 특히 별내 구간 운행 감축으로 혼잡도가 높아질 것”이라며 “경기도민의 교통 편의를 고려하지 않은 독단적인 서울교통공사의 조정안에 대한 대응 방안을 즉각 마련하라”고 주문했다.김 의원은 또한 “운행 편성수의 10%인 예비 차량 3편을 보유하고 있지 않냐”고 지적하며 “예비 차량을 활용한 8호선 운행 열차로의 긴급 투입도 검토해보라”며 예비 차량 활용 관련 법규정 검토도 요청했다.경기도 철도물류항만국 철도운영과에서는 “「도시철도법」 제33조제1항에 따라 도시철도운송사업자는 도시철도운송사업계획(운행 횟수, 운행 시간 계획 등)을 변경하려는 경우 도에 신고해야 한다”면서 “운행 주체인 남양주시와 구리시 의견을 회신받은 후 적극적으로 대응 방안을 마련하겠다”고 답했다.온라인뉴스팀