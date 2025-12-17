고은정 경기도의원, ‘2025 경기도-ILO-노동부 국제노동페스타’ 참석



고은정 의원이 16일 고양 킨텍스에서 열린 ‘2025 경기도-ILO-노동부 국제노동페스타’ 개막식에 참석해 내빈들과 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)



고은정 의원이 ‘2025 경기도-ILO-노동부 국제노동페스타’ 개막식에서 축사를 하고 있다.(사진=경기도의회)



‘2025 경기도-ILO-노동부 국제노동페스타’ 개막식 참석자들이 단체 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 경제노동위원회 고은정 위원장(더불어민주당, 고양10)은 16일(화) 고양 킨텍스에서 열린 ‘2025 경기도-ILO-노동부 국제노동페스타’ 개막식에 참석해 축사를 전했다.고은정 위원장은 “이번 국제노동페스타는 경기도와 국제노동기구(ILO), 고용노동부가 처음으로 손을 맞잡고 글로벌 노동 의제를 함께 논의하는 역사적인 첫걸음”이라며, “대한민국 노동정책의 새로운 이정표가 될 뜻깊은 자리”라고 평가했다.또한, 고은정 위원장은 “지금 우리는 디지털 대전환과 기후 위기, 급격한 인구 구조 변화라는 전례 없는 복합 위기의 한가운데에 서 있다”며, “기술은 빛의 속도로 발전하고 있지만, 노동시장의 이중구조는 심화되고 괜찮은 일자리의 문턱은 갈수록 높아지고 있다”고 지적했다.특히, 고은정 위원장은 “대한민국의 청년들은 가장 높은 역량을 갖추고도 가장 불확실한 미래를 마주하고 있다”며, “경기도 청년 취업자 수는 19개월 연속 감소했고, 경제의 허리라 불리는 30대에서도 ‘그냥 쉬었다’는 인구가 역대 최대를 기록하고 있다”고 밝혔다.이어 고은정 위원장은 “ILO가 강조하는 사람 중심의 노동은 선택이 아닌, 우리가 반드시 가야 할 방향”이라며, “기술의 속도보다 앞서야 할 것은 변화 속에서도 사람을 지키는 기준”이라고 강조했다.끝으로 고은정 위원장은 “경기도의회 역시 변화의 한복판에서 경기도 노동정책이 더욱 분명한 방향성을 가질 수 있도록 책임을 다하겠다”며, “청년의 미래가 불안으로 시작되지 않도록 제도와 정책으로 뒷받침하는 역할을 충실히 해 나가겠다”고 밝혔다. 또한 “오늘 이 자리가 각자의 고민을 나누는 데서 그치지 않고, 국제 사회가 함께 노동의 새로운 기준을 세워가는 출발점이 되기를 기대한다”고 덧붙였다.한편, 고은정 위원장은 북부 특화형 일자리 매칭 패키지 사업을 비롯한 청년 일자리 정책에 꾸준한 관심을 가져왔다. 특히, 북부 지역 양질의 일자리 발굴을 촉구하는 한편, 일자리 우수기업과 청년 고용 우수기업을 직접 격려하며 현장 중심의 소통을 이어가고 있다. 또한, 장애인 취업박람회 등 현장을 방문해 고용 여건과 정책 체감도를 점검하고, 현장의 목소리를 정책에 반영하기 위한 의정활동을 이어가고 있다.온라인뉴스팀