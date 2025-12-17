박상현 경기도의원, 디지털 헬스케어 산업 육성과 공공 지원체계 마련 강조



박상현 의원이 16일 경기연구원이 주관한 '디지털 의료제품 개발 기업의 종합 지원 방안 연구' 성과보고회에 참석해 디지털 헬스케어 산업 육성 정책을 점검하고 있다.

경기도의회 기획재정위원회 박상현 의원(더불어민주당, 부천8)이 16일 경기연구원이 주관한 「디지털 의료제품 개발 기업의 종합 지원 방안 연구」 성과보고회에 참석해 디지털 헬스케어 산업 육성을 위한 정책 방향과 제도적 과제를 점검했다.이번 성과보고회는 디지털 의료제품 개발 기업이 연구·개발부터 인허가, 실증, 사업화에 이르기까지 겪는 구조적 어려움을 진단하고 경기도 차원의 종합 지원 체계를 마련하기 위해 추진된 연구의 결과를 공유하는 자리로 마련됐다. 보고회에서는 규제 대응, 임상·실증 지원, 데이터 활용, 전문 인력 확보 등 현장의 주요 애로사항과 함께 정책적 개선 방안이 논의됐다.박 의원은 보고회에서 “디지털 의료제품은 기술 경쟁력뿐 아니라 제도와 행정의 뒷받침이 성패를 좌우하는 분야”라며 “연구 성과가 보고서에 그치지 않고 실제 정책과 예산으로 연결될 수 있도록 도의회 차원의 점검과 역할이 중요하다”라고 강조했다.특히 박 의원은 경기연구원이 수행한 이번 연구가 단순한 산업 육성 논의를 넘어 중소·스타트업 기업들이 현장에서 체감하는 규제 부담과 지원 공백을 구체적으로 짚어냈다는 점에 주목했다. 그는 “경기도가 디지털 의료산업의 테스트베드이자 혁신 거점으로 자리 잡기 위해서는 연구–행정–현장이 유기적으로 연결되는 구조가 필요하다”라고 밝혔다.이어 박 의원은 “의회는 연구기관의 정책 제안이 실질적인 제도 개선으로 이어질 수 있도록 지속적으로 점검하고, 필요한 경우 조례·예산·행정체계 전반을 함께 검토해 나가겠다”라고 덧붙였다.박 의원은 그동안 기획재정위원회 소속으로서 경기연구원과 도정 정책 간 연계 강화를 지속적으로 강조해 왔다. 그는 AI·디지털 전환, 연구 성과의 정책 반영 구조 개선, 미래 산업 기반 마련을 위한 의정 활동을 이어가고 있다.이번 성과보고회 참석 역시 디지털 기술을 활용한 미래 산업 정책을 현장에서 점검하고 실효성 있는 지원 체계를 마련하기 위한 의정 활동의 일환으로 평가된다.온라인뉴스팀