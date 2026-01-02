서울Pn

검색

‘서울핀테크랩’ 지원 기업, 국내외 누적 매출 8

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

시민 동참 부르는 서울 ‘에코마일리지’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성북 장위10구역 재개발 17년 만에 첫 삽

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 포트홀 최근 5년 대비 27% 감소

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

국제대회 경쟁력 인정…‘투르 드 경남 2026’ 국비 확보

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

‘지자체 개최 국제경기대회 지원사업’ 선정
국비 2억 4000만원 확보...올해 6월 개최


  •
투르 드 경남 2025 모습. 서울신문DB


남해안을 무대로 펼쳐지는 국제 도로 사이클대회 ‘투르 드 경남’이 해를 거듭할수록 위상을 높이며 성장하고 있다.

경남도는 ‘투르 드 경남 2026’이 문화체육관광부 ‘2026년 지자체 개최 국제경기대회 지원사업’ 공모에 선정돼 국비 2억 4000만원을 확보했다고 2일 밝혔다.

이 사업은 전국 지자체에서 열리는 국제경기대회 중 경쟁력 있는 우수한 대회에 최대 18억원까지 대회 운영비를 지원하는 게 핵심이다.

문체부는 국제경기대회 유치 계획, 개최 역량, 지역경제 파급효과 등을 심사해 올해 지원 대상으로 ‘투르 드 경남 2026’ 등 13개 시도에서 열리는 23개 대회를 선정했다.

경남도는 지난해 ‘투르 드 경남 2025’를 준비하면서 공모에 참여했으나 첫 대회인 점 등을 이유로 미선정됐다.

올해는 ‘투르 드 경남 2025’ 성공개최 경험, 종목 다변화와 지역관광 상승효과 등 강점을 부각해 공모 선정 결실을 봤다.

‘투르 드 경남 2026’은 오는 6월 9일~13일 통영·거제·사천·남해·창원 등 남해안 5개 시군 약 600㎞에 걸쳐 열릴 예정이다. 국외 20여개 팀을 포함 총 25개 팀이 참가해 남해안을 배경으로 레이스를 펼친다.

‘투르 드 경남’은 경남도가 주최하고 국제사이클연맹에서 승인한 국제도로사이클대회다.

2024년 11월 국내 선수만 참여하는 ‘투르 드 경남 2024 스페셜 대회’에 이어 지난해 6월에는 16개국 선수들이 닷새간 남해안 5개 시군 553㎞를 달리는 ‘투르 드 경남 2025’ 대회가 열렸다.

‘투르 드 경남’ 명칭은 3주에 걸쳐 프랑스를 중심으로 인근 국가까지 3500㎞ 안팎을 완주하는 세계적인 자전거 대회 ‘투르 드 프랑스’(Tour de France)에서 따왔다.

창원 이창언 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

새해 첫날 현충원서 만난 오세훈·정원오…오 “범보수

“특별히 새해 복 받으시라” 서로 덕담도

오세훈 “세운지구 개발로 다시 강북전성시대”

신년사서 새해 핵심 화두 밝혀 2031년까지 주택 31만호 공급 교통 인프라·도시 안전망 재편

강남구 올해부터 90세 이상 보훈수당 월 15만원으

참전유공자 배우자 수당 월 10만원도 신설

“관광객 또 서초 오고 싶게”… 고터~반포한강, 문

고터·세빛특구 1돌-거리조성 준공

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr