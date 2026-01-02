국제대회 경쟁력 인정…‘투르 드 경남 2026’ 국비 확보

‘지자체 개최 국제경기대회 지원사업’ 선정

국비 2억 4000만원 확보...올해 6월 개최



투르 드 경남 2025 모습. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

남해안을 무대로 펼쳐지는 국제 도로 사이클대회 ‘투르 드 경남’이 해를 거듭할수록 위상을 높이며 성장하고 있다.경남도는 ‘투르 드 경남 2026’이 문화체육관광부 ‘2026년 지자체 개최 국제경기대회 지원사업’ 공모에 선정돼 국비 2억 4000만원을 확보했다고 2일 밝혔다.이 사업은 전국 지자체에서 열리는 국제경기대회 중 경쟁력 있는 우수한 대회에 최대 18억원까지 대회 운영비를 지원하는 게 핵심이다.문체부는 국제경기대회 유치 계획, 개최 역량, 지역경제 파급효과 등을 심사해 올해 지원 대상으로 ‘투르 드 경남 2026’ 등 13개 시도에서 열리는 23개 대회를 선정했다.경남도는 지난해 ‘투르 드 경남 2025’를 준비하면서 공모에 참여했으나 첫 대회인 점 등을 이유로 미선정됐다.올해는 ‘투르 드 경남 2025’ 성공개최 경험, 종목 다변화와 지역관광 상승효과 등 강점을 부각해 공모 선정 결실을 봤다.‘투르 드 경남 2026’은 오는 6월 9일~13일 통영·거제·사천·남해·창원 등 남해안 5개 시군 약 600㎞에 걸쳐 열릴 예정이다. 국외 20여개 팀을 포함 총 25개 팀이 참가해 남해안을 배경으로 레이스를 펼친다.‘투르 드 경남’은 경남도가 주최하고 국제사이클연맹에서 승인한 국제도로사이클대회다.2024년 11월 국내 선수만 참여하는 ‘투르 드 경남 2024 스페셜 대회’에 이어 지난해 6월에는 16개국 선수들이 닷새간 남해안 5개 시군 553㎞를 달리는 ‘투르 드 경남 2025’ 대회가 열렸다.‘투르 드 경남’ 명칭은 3주에 걸쳐 프랑스를 중심으로 인근 국가까지 3500㎞ 안팎을 완주하는 세계적인 자전거 대회 ‘투르 드 프랑스’(Tour de France)에서 따왔다.창원 이창언 기자