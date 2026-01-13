도봉구, 노후 하수관로 14.8㎞ 전면 정비

도봉동 일대 4.2㎞ 내년까지 정비

방학동 등 구 전역 10.6㎞도 예정



도봉구 관계자들이 노후 하수관로 공사를 진행 중인 모습.

서울 도봉구는 대대적인 노후 하수관로 정비에 나선다고 13일 밝혔다. 균열, 파손, 누수 등으로 인한 지반침하와 침수 피해 발생을 예방하기 위해서다. 대상 하수관로는 총 14.8㎞다.구는 하수관로 조사 영상과 정밀 점검 결과를 토대로 사고 발생 가능성이 높은 구간부터 우선 정비할 계획이다. 올해 도봉동 일대 1.8㎞를 정비하고, 내년까지 추가로 2.4㎞를 단계적으로 손본다. 주요 정비 내용은 노후·파손 하수관로 보수와 역경사·역단차 개선 등이다. 이를 위해 시비 75억 원을 투입한다.오는 3월부터는 방학1·2동 일대 등 도봉구 전 지역을 대상으로 대대적인 정비에 착수한다. 대상 구간 총길이는 10.6㎞다. 파손되거나 기능 저하가 확인된 하수관로를 교체하거나 보수하는 방식으로 공사를 진행하며, 올해 10월 준공을 목표로 한다. 이 사업에는 구·시비 약 148억원이 투입된다.오언석 구청장은 “이번 정비로 노후 하수관로로 인한 지반침하 위함을 사전에 차단하고 도로 파손과 침수 등 2차 피해를 예방할 수 있을 것으로 기대한다”며 “철저한 현장 관리와 안전대책으로 공사로 인한 주민 불편을 최소화하겠다”고 전했다.유규상 기자