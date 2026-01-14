서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

AI로 실종자 빠르게 찾는 ‘스마트 영등포’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중구 골목형상점가 ‘이순신1545’로 새 단장

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

열린 예술 공간 ‘서리풀 사운드’ ‘보이는 수장고

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

주민들 사는 데 불편함 없도록…강북구민, 공동주택

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘헌 집 살림’ 무안·장흥, 새 군청 건립에 속도전

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

전남 무안군 신청사 조감도


전남 시군 지방자치단체들이 2026년 병오년 새해를 맞아 신청사 건립에 속도를 내고 있다.

무안군은 지난해 말 신청사 건립 설계공모 당선작 ‘무안품경’을 바탕으로 이달 중 기본 실시설계에 착수한다고 13일 밝혔다. 신청사는 무안군 3읍 6면이 지닌 고유한 특성을 건물과 외부 공간의 각 요소로 치환해 지역성과 정체성을 품어내는 청사의 이미지를 구현한다.

군에 따르면 신청사 건립에는 모두 1000억원이 투입된다. 신청사는 지하 1층, 지상 6층, 연면적 2만 840㎡ 규모로 이달 기본 및 실시설계, 내년 상반기 착공, 2028년 하반기 개청을 목표로 추진한다.

지난해 지방재정투자심사 등 행정 절차를 마친 장흥군도 올해 신청사 착공을 서두르고 있다. 현 청사 본관동 후면에 지하 1층, 지상 7층, 연면적 1만 9200㎡ 규모로 2028년 개청을 목표로 한다. 여기에는 779억원의 사업비가 투입된다.

여수시는 본 청사 별관을 지하 2층, 지상 6층 규모로 증축하기로 하고 지난해 별관 신축 청사 설계 공모까지 마쳤다. 그러나 교통·환경영향평가 등 행정 절차가 완료되지 않아 사업이 다소 지연되고 있다.


무안 임형주 기자
2026-01-14 24면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr