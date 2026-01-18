‘서울체력9988’ 체력 인증, 인증형·체험형으로 이원화

서울Pn

하루 이용 인원 5배로 늘린다


9988서울체력장
오세훈(오른쪽) 서울시장이 지난해 10월 26일 여의도한강공원에서 ‘9988서울체력장’을 체험하고 있다.
서울시 제공


오는 2월부터 ‘서울체력9988 체력인증센터’의 체력 측정 서비스가 인증형·체험형 두가지로 나뉘고 이용 인원도 늘어난다. 서울시는 18일 “앞으로 취업·입시 등 인증서가 필요한 경우 인증형으로, 체력 측정을 원하는 시민은 체험형으로 신정하면 된다”고 밝혔다.

서울시립대 등 11곳의 서울체력9988 체력인증센터에서는 체력 측정을 하고 맞춤형 운동처방을 받을 수 있다. 최근 채용·입시 제출용 체력검정 인증서를 발급받으려는 인원이 늘면서 운영 체계를 개편하기로 했다. 센터별 하루 이용 인원은 기존 12명에서 다음 달부터 단계적으로 인증형 최대 16명, 체험형 최대 48명 등 총 64명으로 확대한다.

인증형은 기존처럼 ‘손목닥터9988’ 애플리케이션(앱)에서만 예약·이용할 수 있다. 체험형은 혈압, 신장, 체중, 체성분, 근력, 심폐지구력 등 필수 항목 외 항목은 선택할 수 있다. 체험형은 손목닥터9988 앱 외에도 방문·전화 예약도 가능하다.


김주연 기자
