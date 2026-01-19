도봉구, 쌍문동 ‘지체장애인 전용 쉼터’ 주말 확대 운영

서울Pn

연중무휴 오전 9시~오후 6시


도봉구 쌍문동 ‘지체장애인 전용 쉼터’를 이용 중인 구민들 모습.
도봉구 제공


서울 도봉구는 올해부터 주말에도 ‘지체장애인 전용 쉼터’를 운영한다고 19일 밝혔다. 서울시 자치구 중 유일하게 주말까지 연장 운영해 복지 공백을 메운다.

쉼터는 지역 장애인의 휴식과 재활, 사회적 교류를 지원하는 공간이다. 그동안 평일 중심으로 운영됐지만 이용자들의 수요가 증가하면서 구는 주말로 기간을 연장했다.

쉼터는 연중무휴 오전 9시부터 오후 6시까지 문을 연다. 평일에만 진행하던 자조 모임, 교류 프로그램, 문화·여가 활동 등 참여형 프로그램도 주말에 동일하게 운영한다.

쉼터는 2024년 9월 쌍문동 삼환프라자 6층에 조성됐다. 연면적 139.23㎡ 규모로, 재활런닝머신과 코끼리자전거, 휠체어 음파진동기 등 재활 기구 10종을 갖췄다. 시청각실과 휴식 공간도 마련됐다.

오언석 구청장은 “쉼터 주말 운영은 단순한 시간 연장이 아니라 장애인과 그 가족이 일상에서 안정적으로 휴식과 재활을 누릴 수 있는 권리를 확대하기 위해서다”며 “앞으로도 이용자 의견을 적극 반영해 쉼터 운영을 개선해 나가겠다”고 말했다.


유규상 기자
