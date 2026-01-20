여수시, 여수세계섬박람회 대비 선제적 교통 대책 수립

서울Pn

도로 특성 고려한 교통 안내시설 점검과 혼잡 발생 구간 사전 관리
여수시청 전경.


전남 여수시가 오는 22일, 2026여수세계섬박람회 성공개최를 위한 교통대책 세부계획 수립의 일환으로 박람회장 주진입로와 행사장 인근 주요 구간에 대한 현장점검을 실시한다.

이번 점검은 여수시와 여수경찰서·한국도로교통공단 관계자 등이 참여해 주 진입로인 자동차전용도로~거북선대교~진모지구 행사장 구간과 시내권 진입로인 신월로~돌산대교 구간까지 순차적으로 진행될 예정이다.

돌산지역은 진·출입로가 한정되고 도로 구조가 복합적인 특성으로 인해 행사 기간 교통 혼잡이 우려됨에 따라 점검단은 박람회장 진입 주요 구간의 혼잡 예상 지점과 교통안전 취약 구간을 사전에 파악해 해결 방안을 논의한다.

또 관람객의 원활한 이동을 위해 전광표지판 신규 설치 및 정비 대상지, 우회로 및 박람회장 안내 이정표 설치 구간, 주행사장 인근 교통 표지판 정비 대상지 등을 집중 점검한다.

여수시는 이번 점검 결과를 토대로 관계기관과 협력해 교통 안내시설 설치와 정비를 단계적으로 추진하고 임시주차장 조성과 셔틀버스 운행의 노선별·구간별 여건을 면밀히 검토해 혼잡 요인을 최소화할 방침이다.

여수시 관계자는 “돌산은 진출입로가 한정돼 교통 수요가 집중되면 혼잡이 우려되는 지역”이라며 “현장 중심 점검을 통해 혼잡 예상 구간을 사전에 확인하고, 임시주차장과 셔틀버스, 교통안내 시설을 유기적으로 운영해 시민과 관람객의 불편 최소화에 최선을 다하겠다”고 말했다.

여수 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
