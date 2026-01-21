장성군, 대학생 등록금 지원사업 ‘성과’…주거비 지원도 추진

서울Pn

장성군, ‘대학생 등록금 지원’ 누적 1000명 돌파
김한종 장성군수 “청년들의 든든한 버팀목 될 것”


  •
장성군청 전경


전남 장성군의 지역 대학생 등록금 지원 사업이 성과를 내고 있다.

장성군은 민선 8기 출범 이후 지금까지 1000여명의 지역 대학생들에게 학비를 지원했다고 21일 밝혔다.

군은 2023년부터 대학생 가정의 학비 부담 완화를 목적으로 등록금 지원 사업을 실시하고 있다. 국가장학금, 교내장학금 등을 제외한 등록금 실납부액을 학기당 200만원 한도로 최대 8학기까지 지원한다.

올해 들어선 2025년도 2학기 등록금 지원을 완료하며 누적 지원 1000명을 넘어섰다.

군은 또 기존 등록금 지원 사업과 함께 올해 상반기 중 ‘대학생 주거비 지원’도 추진할 계획이다. 대상은 보호자 모두 3년 이상 장성군에 살고 있는 가정의 학생이며, 대학 학제 기준 마지막 학년 재학생(4학년, 30세 이하)에게 월세·기숙사비 실비를 월 30만원까지 지원한다.

김한종 장성군수는 “지역이 성장하려면 청년들이 걱정 없이 꿈을 키울 수 있어야 한다”며 “청년들이 마음껏 도전하고 탐구할 수 있도록 장성군이 든든한 버팀목이 되겠다”고 강조했다.

임형주 기자
