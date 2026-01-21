‘누적 인원 2400명’ 도봉구, 미취업 청년 시험 응시료 지원 시작

서울Pn

19세~45세 미취업 청년 대상
어학 등 1인당 최대 10만원 지원


서울 도봉구 방학동에 있는 도봉구청 청사 전경. 도봉구 제공


서울 도봉구는 올해 1분기 ‘미취업 청년 어학 및 자격증 시험 응시료 지원사업’ 참여자를 모집한다고 21일 밝혔다.

이번 사업은 취업 준비 과정에서 발생하는 경제적 부담을 덜기 위해 마련됐다. 토익(TOEIC), 오픽(OPIc), 토플(TOEFL) 등 어학시험과 국가기술·전문자격증, 국가공인 민간자격증, 한국사능력검정시험 등을 대상으로 1인당 최대 10만원까지 응시료를 지원한다.

지원 대상은 도봉구에 거주하는 19~45세 미취업 청년이다. 1분기 지원 인원은 100명이며, 선착순으로 접수를 마감한다. 전년도 사업 참여자는 대상에서 제외된다.

신청 기간은 다음달 2일부터 27일까지다. 도봉구 홈페이지에서 온라인 신청한 뒤 증빙서류를 담당자 전자우편으로 제출하면 된다.

오언석 구청장은 “취업 준비 과정에서 발생하는 시험 응시료는 청년들에게 적지 않은 부담”이라며 “이번 지원사업을 통해 청년들이 비용 걱정 없이 자기계발과 취업 준비에 집중할 수 있길 바란다”고 말했다.

한편 구는 2023년 첫 사업 시행 후 지난해까지 3년간 2421명에게 응시료 총 1억 7000만원을 지원했다.

유규상 기자
