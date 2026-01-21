서울Pn

걷기 좋은 서초, 예술의전당 앞 교통섬 철거

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강북에서는 주민들이 예산 짠다…주민참여예산위원회

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

구로구, 공무원 사칭 피해 사례 19건 확인…“주

영등포구 여의도 광장아파트, 49층 초역세권 랜드

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

중랑구, 이동노동자 쉼터 확대 운영…한파 속 휴식공간 마련

이동노동자 쉼터, 한파 기간 토요일까지 확대
지난해 6200명 이용…현장 중심 지원 성과


  •
중랑구 망우동 ‘이동노동자 쉼터’ 2호점 앞 안내 표지판.
중랑구 제공


서울 중랑구는 이동노동자 쉼터를 확대 운영하고 있다고 21일 밝혔다. 겨울 한파가 이어지는 가운데 배달·택배 등 이동노동자를 보호하기 위해서다.

중랑구 이동노동자 쉼터는 중화동 1호점, 망우동 2호점 등 2곳이다. 쉼터는 평일 오전 9시부터 오후 9시까지 운영되며, 이동노동자라면 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 휴식 공간을 제공하고 있다.

구는 겨울철 한파에 대비해 지난 17일부터 운영 시간을 토요일까지 확대했다. 이번 연장 운영은 다음 달 28일까지 한시적으로 진행된다.

쉼터 내부에는 냉난방 시설을 비롯해 휴대전화 충전기, 컴퓨터, 냉온수기, 헬멧 건조기 등 이동노동자들의 실제 수요를 반영한 편의시설이 마련돼 있다. 짧은 대기 시간에도 편안하게 쉴 수 있도록 공간을 구성했다.

지난해 쉼터 이용 인원은 총 6200여명이다. 배달·택배 기사뿐 아니라 요양보호사, 가스 점검원, 돌봄 노동자 등 다양한 직종의 이동노동자가 이용한 것으로 나타났다.

류경기 구청장은 “이동노동자 쉼터는 단순한 휴식 공간을 넘어, 노동자들이 안전하게 쉬고 재충전할 수 있는 최소한의 사회적 안전망”이라며 “앞으로도 이동노동자들의 근무 여건을 세심하게 살피고, 현장의 목소리를 반영한 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

유규상 기자
