목동 11단지 재건축 ‘속도전’…양천구, 사업시행자 2개월 만에 지정

양천구 목동 11단지 아파트 재건축정비사업 조감도.
양천구 제공


서울 양천구는 ‘목동 11단지 아파트 재건축 정비사업’의 사업시행자로 한국자산신탁을 지정·고시했다고 22일 밝혔다. 정비구역 지정 이후 불과 2개월 만에 이뤄진 것으로, 서울시 정비사업 공정관리 계획상 표준 처리 기한인 1년보다 10개월을 앞당긴 것이다.

사업시행자로 지정된 한국자산신탁은 ▲정비사업 시행규정의 확정 ▲정비사업 전문관리업자와의 계약 ▲설계자·시공사 선정 등을 토지등소유자 전원으로 구성된 회의를 통해 의결 절차를 거쳐 추진하게 된다.

목동 11단지는 부지면적 12만 8668㎡에 용적률 약 300%를 적용해 기존 15층 1595세대에서 최고 41층, 2679세대 규모로 재건축된다. 북측 신트리공원과 연계한 근린공원 조성과 봉영여중·목동고 인근 소공원 조성으로 학생과 주민이 함께 이용할 수 있는 휴식 공간을 마련하고, 도로와 공공시설 등 기반 시설도 함께 정비해 쾌적한 주거 환경을 조성할 계획이다.

현재 목동아파트 14개 단지 가운데 8개 단지가 신탁방식을 채택해 정비사업을 추진 중이며, 앞서 5·9·10·13·14단지 등 5개 단지의 사업시행자 지정도 완료됐다. 신탁방식은 조합 설립 없이 신탁사가 직접 사업을 수행해 전문성과 투명성을 높일 수 있다는 장점이 있다

이기재 구청장은 “목동 14개 단지 모두 정비구역 지정이 완료돼 본격적인 재건축 실행 단계에 들어선 만큼, 사업시행 방식 결정과 시공사 선정 등 후속 절차도 적극 지원해 양천구 재건축 정비사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
