의정부시 ‘내 집안 주차장 지원사업’ 확대

지원금 늘리고 시가 직접 공사

“주택가 주차난 해소 기대”

경기 의정부시가 주택가 주차난 해소와 안전한 생활환경 조성을 위해 2026년 ‘내 집안 주차장 지원사업’을 대폭 확대해 추진한다고 23일 밝혔다.이 사업은 주택 담장이나 대문을 철거해 확보한 공간을 주차장으로 조성하는 방식으로, 단독주택과 다가구·다세대주택 밀집 지역의 만성적인 불법 주정차 문제를 줄이기 위한 것이다.시는 오래된 주택가에서 주차난이 반복되는 점을 고려해 지원 규모와 사업 방식을 전면 개선했다. 그동안은 대문 철거 기준으로 170만원 수준의 지원금을 지급했지만, 앞으로는 주차면 1면당 최대 1000만원까지 지원한다. 또 소유주가 직접 공사를 맡아야 했던 방식에서 벗어나, 시가 공사를 직접 시행해 비용 부담과 절차상의 불편을 크게 줄였다.사업 기간은 지난 2일 부터 12월까지이며, 신청은 2월 10일까지 받는다. 담장과 대문 철거를 비롯해 부지 포장, 주차면 조성, 방범시설 설치 등 주차장 조성에 필요한 전 공정이 지원 대상이다. 신청은 방문이나 전자우편, 팩스로 가능하며, 자세한 내용은 의정부시 주차관리과로 문의하면 된다.이와 함께 골목 단위로 주민 동의를 받아 추진하는 ‘그린파킹마을’ 사업도 병행해 주차환경을 체계적으로 개선할 계획이다.시 관계자는 “이번 사업 확대는 주차 공간 확충뿐 아니라 주거지 안전과 이웃 간 갈등 완화를 목표로 한다”며 “시가 직접 공사를 맡는 만큼 시민들의 적극적인 참여를 기대한다”고 말했다.한상봉 기자