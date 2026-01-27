서울Pn

검색

“종량제봉투 年 1인 1개 감량”… 서울, 203

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시 “신생아 가정방문 ‘아기 건강 첫걸음’ 효

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

용산구, 2026년 취약계층 복지에 673억원 투

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천, 시흥유통센터 부설주차장 200면 개방

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

경기도, 전국 최초 재해 친환경 농가에 복구비 40% 추가 지원

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

7~8월 안성 폭염 인삼피해 비닐 하우스(경기도 제공)


경기도가 지난해 호우와 폭염 등으로 재해를 본 76개 친환경 농가에 농작물 복구비 40%를 추가 지원한다고 27일 밝혔다.

친환경 농가는 재해 발생 시 인증 유지를 위해 오염 물질을 추가로 제거해야 하는 등 일반 농가보다 많은 복구비용이 들지만, 복구 지원금은 일반 농가와 같아 어려움이 컸다.

이러한 문제 해결을 위해 도는 지난해 전국 최초로 친환경 농가 재해 복구비 추가 지원 사업을 실시했으며, 2025년 1차 추경에서 관련 예산을 확보해 지난 7월 추가 지원금 1억 2000만원을 교부했다.

올해는 친환경 농가의 신속한 경영 안정을 위해 본예산에 도비 5000만원을 확보해 농작물 복구비 지급 시기를 앞당겼다. 지원금 수령 대상은 지난해 재해 피해를 본 양평·가평·안성·평택·이천·김포·용인·여주·파주 등 시군 친환경 농가 155곳이다.

추가 지급액은 농작물 복구비의 40%로 총 1억 2000만원(도비 5000만원, 시군비 7000만원)이다. 재해별로는 ▲3~4월 이상저온 ▲벼 깨씨무늬병 등 병해충 ▲7~8월 폭염 ▲7월 호우 ▲8월 호우 등이 포함된다. 기존에 재해 복구비를 받은 농가 중 친환경 농가에만 추가 지원을 하는 것으로 별도의 신청 절차 없이 농가 계좌로 일괄 지급된다.


안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr