‘한파특보’ 확대…경기도, 27일 오후 1시 비상1단계 가동

김동연 지사, 취약계층 보호·현장 대응 강화 긴급 지시


  •
김동연 경기도지사가 지난 19일 재난상황실을 방문해 한파 대비 상황을 점검하고 있다. (경기도 제공)


경기도 내 25개 시군에 한파특보가 발효되면서 경기도가 27일 오후 1시부터 재난안전대책본부 비상 1단계를 가동했다.

기상청에 따르면 27일 오전 10시 기준 경기 북부 7개 시군에 한파경보, 그 외 18개 시군에는 한파주의보가 확대 발표됐다. 오는 30일까지 도내 전 지역의 아침 기온이 영하 10도 이하(경기 북부 영하 15도 이하)로 떨어질 것으로 예보됐다.

이에 따라 도는 재난안전대책본부 비상 1단계를 가동하고, 복지·상수도 등 6개 반 13개 부서가 시군과 함께 근무하며 취약계층 보호 활동, 일일 예방 활동 실적 점검, 현장 대응 체계 유지 등에 집중한다.

김동연 경기도지사는 이날 한파 대응과 관련해 각 시군에 긴급 지시사항을 전파하며 ▲한파특보 발효 시 비상근무체계 즉시 가동 ▲독거노인·노숙인·건강보호대상자·치매노인 등 한파 취약계층 보호 활동 강화 ▲농작물 냉해 및 가축 피해 사전 예방 ▲난방기기 사용 증가에 따른 화재·질식사고 예방 등 안전관리 강화 ▲긴급재난문자, 마을방송 등 가용 매체를 활용한 야외활동 자제 및 행동요령 적극 홍보 등을 당부했다.


안승순 기자
