안산시, 기후부 ‘대기질 개선 공모’ 2년 연속 선정…기초지자체 중 ‘유일’

경기 안산시는 기후에너지환경부가 시행하는 ‘우리동네 맑은공기 패키지 지원사업’에 2년 연속 선정됐다고 29일 밝혔다.전국 기초지자체 중 2년 연속 선정된 곳은 안산시가 유일하다.
우리동네 맑은공기 패키지 지원사업은 주택가 인근 산업단지와 대기배출시설 설치 사업장이 밀집된 지역을 대상으로 기술자문, 컨설팅부터 시설교체 및 유지관리 지원 등 방지시설 운영 전 과정에 대해 지원하는 정책이다.
이번 공모사업 선정으로 시는 총 80억원(2025년 60억원, 2026년 20억원)의 사업비를 확보했다.
안산시에는 반월·시화국가산업단지와 팔곡일반산업단지 등 4개의 산업단지가 있고, 인근에는 4만 7000여세대의 주민이 거주하고 있다.시는 시민의 건강과 삶의 질 향상을 위한 대기질 개선을 위해 지속적으로 노력해 왔다.
앞서 시는 지난해 같은 공모사업을 통해 50개 사업장에 총 60억원을 투입, 방지시설 교체와 기술진단 등을 시행했다.
이민근 안산시장은 “단순한 규제와 단속을 넘어, 기업이 스스로 환경개선에 참여할 수 있는 여건을 만드는 것이 중요하다”며 “이번 지원사업을 통해 사업장의 부담을 줄이고, 환경시설의 관리 역량과 효율성을 강화해 시민이 체감할 수 있는 쾌적한 대기환경을 조성하겠다”고 말했다.
안승순 기자