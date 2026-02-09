이은주 경기도의원 “문화예술교육은 체험이 아닌 성장…지속가능한 지원체계 필요성 제기”

서울Pn

이은주 의원이 제388회 교육행정위원회 안건 심사에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 교육행정위원회 이은주 의원(국민의힘, 구리2)은 제388회 임시회 제1차 교육행정위원회 안건 심사에서 학교를 넘어 공유학교까지 아우르는 문화예술교육 지원 체계 마련의 필요성을 강조했다.

이 의원은 「경기도교육청 학교문화예술교육 지원 조례 일부개정안」 심사에서 문화예술교육이 일회성 체험에 그치지 않고 학생의 성장으로 이어지기 위해서는 지속 가능한 지원 구조가 필요하다고 밝혔다. 특히 문화예술교육에 필수적인 악기와 장비가 고가이거나 전문성이 요구되는 경우 학교나 지역 단위에서 감당하기에는 현실적인 한계가 있다는 점을 지적했다.

아울러 이 의원은 학생들의 재능을 지속적으로 발굴하고 성장시킬 수 있는 구조 마련의 중요성을 강조하며 「문화예술교육지원법」과 경기도교육청 조례를 근거로 ‘도교육청 도립문화예술단’과 같은 상설 문화예술교육 체계 도입을 정책적으로 제안했다.

이어 구리남양주교육지원청에서 운영 중인 오케스트라·뮤지컬·국악 오케스트라 등 다양한 문화예술교육 사례를 언급하며 “지역에서 이미 성과를 내고 있는 문화예술교육을 교육청 차원의 시스템으로 확장해 나갈 필요가 있다”고 덧붙였다.

한편 이날 회의에서 이 의원은 학교문화예술교육뿐 아니라 모듈러 교실 운영, 건설공사 품질 관리, 초등 돌봄 체계 등 교육 현안 전반에 대해 질의를 이어가며 각 안건별로 제도가 현장의 현실을 충분히 반영하고 있는지 점검하고 개선 방향을 제시했다.

이 의원은 “이번 임시회에서는 문화예술교육을 비롯해 시설·안전·돌봄 등 교육 현안 전반을 점검하며 제도가 현장에서 실제로 작동하는지가 가장 중요하다는 점을 다시 한번 확인했다”며 “앞으로도 개별 안건에 그치지 않고 교육 현장의 목소리가 정책과 제도로 이어질 수 있도록 지속적으로 점검하고 대안을 제시해 나가겠다”고 밝혔다.

온라인뉴스팀
