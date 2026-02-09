정하용 경기도의원, 시장·골목상권 매니저 공백 해소 등…2026년 사업 내실 추진 촉구



정하용 의원 6일 열린 제388회 임시회 경제노동위원회 경제실 등 기관 업무보고에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 경제노동위원회 정하용 의원(국민의힘, 용인5)은 6일 열린 제388회 임시회 제1차 경제노동위원회 경제실 등 기관 업무보고에서 2026년 주요 사업 추진 방향과 2025년 행정사무감사 조치 결과를 중심으로 현안 점검과 함께 제도 개선 및 책임 있는 후속 조치를 강하게 주문했다.정 의원은 먼저 시장·골목상권 매니저 배치 문제와 관련해 “현재 180명만 배치돼 신청한 모든 상권을 충족하지 못하고 있다”며 “당장 전면적인 보완이 어렵더라도 상인들의 행정·실무 부담이 큰 만큼, 가능한 빠른 시일 내 인원 보충과 단계적 추가 배치를 검토해 달라”고 요청했다.이어 소상공인 활성화 지원사업 정산 서류 관련 행정사무감사 후속 조치에 대해 “현재 감사1과와 사업 부서가 합동 감사를 진행 중이므로, 감사 과정에서 확인된 부적정 사항은 명확한 기준에 따라 환수하고, 성과가 확인된 사업에 대해서는 그에 상응하는 평가와 관리가 병행돼야 한다”고 강조했다. 아울러 “성과와 책임이 구분되는 사후 관리 체계가 정책 신뢰도를 높이는 핵심”이라고 덧붙였다.또한 정 의원은 경기신용보증재단 행정사무감사 처리 결과 및 차세대 정보시스템 반환·회수금 관리와 관련해 “현재 반환 예정 금액 중 약 6억 9000만원만 회수된 상태”라며 “남은 반환 예정 금액에 대해서도 조속한 조치를 취하고, 회수 주체별·절차별 진행 상황을 구분해 차후 보고 시 체계적으로 정리해 달라”고 주문했다.마지막으로 킨텍스 신임 사장 취임과 관련하여 “킨텍스가 시설 확장과 사업 환경 변화라는 중요한 전환기에 있는 만큼, 단기 성과에 치중하기보다 조직과 인력이 함께 성장할 수 있는 지속 가능하고 책임 있는 경영을 기대한다”고 밝혔다.끝으로 정 의원은 “2026년도 주요 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록, 사업 추진 과정 전반에서 경제노동위원회 소속 의원들과 긴밀히 소통하며 현장에서 정책과 예산이 제대로 작동할 수 있도록 운영해 달라”고 당부했다.온라인뉴스팀