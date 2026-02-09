이학수 경기도의원 “전시용 비엔날레 넘어 생계 살리는 도자정책 필요”



이학수 의원아 6일 실시된 2026년도 업무보고에서 한국도자재단을 대상으로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 문화체육관광위원회 이학수 의원(국민의힘, 평택5)은 6일 실시된 2026년도 업무보고에서 한국도자재단을 대상으로 도예인의 실질적 경제적 이익 증진을 위한 대책 마련을 강력히 요구했다이학수 의원은 “도자 문화의 세계화를 외쳐왔지만, 현장의 도예인들은 비엔날레가 생계에 어떤 도움이 되는지 묻고 있다”며 “이제는 ‘전시를 위한 전시’가 아니라 ‘생계를 위한 비엔날레’, ‘도비 의존 재단’에서 ‘혁신하는 수익 구조 재단’으로 체질을 바꿔야 할 시점”이라고 지적했다.이 의원은 먼저 2026 경기도자비엔날레의 경제적 성과와 관련해 도예인과 구매자를 연결하는 팝업마켓 신설 계획을 언급하며 “단발성 판매 행사로는 한계가 있다”고 짚었다. 이어 “도내 요장이 해외 바이어나 대량 구매자와 직접 연결되는 B2B 프로그램의 목표 매출액과 국내외 바이어 유치 목표 인원이 얼마인지 명확히 밝혀야 한다”고 질의했다.또한 비엔날레 총예산 약 43억원 중 전시 연출과 해외 작가 초청을 제외하고 도내 도예인의 판로 지원과 참여 프로그램에 실제로 배정된 예산 규모와 전체 예산 대비 비중을 따져 물으며 “지역 예술가들이 주변부로 밀려나지 않도록 예산 배분의 균형이 필요하다”고 강조했다.이어 재단의 자체 수입 확대 계획과 관련해 이 의원은 “자체 수입 비중을 2025년 25.2%에서 2026년 32.9%까지 높이겠다는 목표는 긍정적이지만 구체성이 부족하다”고 지적했다. 특히 신규 사업으로 보고된 ‘공공기관 맞춤형 공예 굿즈 제작 사업’에 대해 “현재까지 협의가 완료된 공공기관이 어디이며 2026년 예상 매출을 어느 수준으로 보고 있는지 분명히 해야 한다”고 질의했다.이날 답변에 나선 류인권 한국도자재단 대표이사는 해외 판로 개척과 관련해 “아직 현재 수준에서는 해외 판로를 본격적으로 개척할 단계가 아니라고 판단한다”며 “중국과 비교했을 때 해외에 수출할 만한 상품 구성이 많지 않고 실제 매출 구매로 이어지지 않는 경우가 대부분”이라고 말했다. 이어 “솔직히 해외 바이어 유치는 효율적이지 않다고 생각한다”며 “저렴한 가격 경쟁이 아니라 고급화 전략이 필요하다”고 밝혔다.이에 대해 이 의원은 “해외 판로가 어렵다는 인식 자체를 문제 삼는 것이 아니라 그렇기 때문에 더욱 구체적인 목표치와 전략이 필요하다”고 지적했다.그는 “매출 목표, 바이어 수, 참여 요장 수 등 명확한 수치를 제시하고 그에 맞춰 정책과 사업을 설계해야 도민과 도예인들이 성과를 확인할 수 있다”며 “막연한 판단이나 인식이 아니라 책임 있는 목표 관리 체계로 접근해야 한다”고 강조했다.이 의원은 질의를 마무리하며 “도자재단은 경기도 도자 산업의 최후의 보루”라며 “비엔날레가 끝난 뒤 도예인들의 손에 남는 것이 전시 참여 확인서가 아니라 주문서와 수익금이어야 한다”고 강조했다.온라인뉴스팀