‘이번N이천’…이천시, 고향사랑기부제 ‘설 명절 감동 나눔 이벤트’ 추진



이천시 포스터

경기 이천시는 설 명절을 맞아 고향을 응원하는 따뜻한 마음이 기부로 이어질 수 있도록 고향사랑기부제와 연계한 ‘설 명절 감동 나눔 이벤트’를 추진한다고 9일 밝혔다.이벤트는 2월 20일까지 진행되며, 기간 중 이천시에 10만원 이상 기부한 기부자를 대상으로 자동 응모 방식으로 운영된다. 기부자는 세액공제 혜택과 함께 설 명절 감사의 마음을 담은 답례품과 경품을 받을 수 있다.고향사랑기부제를 통해 이천시에 기부한 뒤 받은 포인트로 답례품을 선택하고, 가족·지인 등 주소를 직접 입력해 고마운 사람에게 설 명절 선물로 전달할 수 있다.기부에 참여한 시민들에게는 연말정산 시 세액공제 혜택과 함께 기부 금액의 30%에 해당하는 포인트가 제공되며, 이를 통해 이천시에서 생산·제조된 총 75종의 답례품을 선택할 수 있다.임금님표 이천쌀과 지역 특산물, 가공품 등 이천의 정성이 담긴 답례품을 통해 설 명절을 맞아 기부자에게 따뜻한 감사의 마음을 전한다는 취지다. 시는 이벤트 기간 중 기부자 중 추첨을 통해 50명에게 모바일 기프티콘을 증정해 기부의 의미와 함께 명절의 즐거움을 더할 예정이다.이번 이벤트는 고향사랑e음을 통한 온라인 기부와 전국 NH농·축협을 통한 오프라인 기부 모두 참여할 수 있으며 자세한 내용은 이천시 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널(인스타그램, 블로그)을 통해 확인할 수 있다. 당첨자는 2월 23일 시 공식 SNS를 통해 발표되며, 경품은 2월 중 순차 발송될 계획이다.김경희 이천시장은 “설 명절을 맞아 고향을 생각하는 마음에 감사의 마음을 전하고자 이번 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 기부자의 마음이 지역 상생 발전으로 이어질 수 있도록 공감과 신뢰를 바탕으로 한 고향사랑기부제를 운영해 나가겠다”고 밝혔다.안승순 기자