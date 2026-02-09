서울Pn

검색

서울시·무신사 손잡고 ‘K패션 브랜드’ 100개

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강북구, 기록물 망가지고 사라질 가능성 차단…영구

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

노원 X-TOP, 익스트림스포츠 강습프로그램 운영

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서대문 연희숲속쉼터 ‘벚꽃 축제’ 안전 개최 준비

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘이번N이천’…이천시, 고향사랑기부제 ‘설 명절 감동 나눔 이벤트’ 추진

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

이천시 포스터


경기 이천시는 설 명절을 맞아 고향을 응원하는 따뜻한 마음이 기부로 이어질 수 있도록 고향사랑기부제와 연계한 ‘설 명절 감동 나눔 이벤트’를 추진한다고 9일 밝혔다.

이벤트는 2월 20일까지 진행되며, 기간 중 이천시에 10만원 이상 기부한 기부자를 대상으로 자동 응모 방식으로 운영된다. 기부자는 세액공제 혜택과 함께 설 명절 감사의 마음을 담은 답례품과 경품을 받을 수 있다.

고향사랑기부제를 통해 이천시에 기부한 뒤 받은 포인트로 답례품을 선택하고, 가족·지인 등 주소를 직접 입력해 고마운 사람에게 설 명절 선물로 전달할 수 있다.

기부에 참여한 시민들에게는 연말정산 시 세액공제 혜택과 함께 기부 금액의 30%에 해당하는 포인트가 제공되며, 이를 통해 이천시에서 생산·제조된 총 75종의 답례품을 선택할 수 있다.

임금님표 이천쌀과 지역 특산물, 가공품 등 이천의 정성이 담긴 답례품을 통해 설 명절을 맞아 기부자에게 따뜻한 감사의 마음을 전한다는 취지다. 시는 이벤트 기간 중 기부자 중 추첨을 통해 50명에게 모바일 기프티콘을 증정해 기부의 의미와 함께 명절의 즐거움을 더할 예정이다.

이번 이벤트는 고향사랑e음을 통한 온라인 기부와 전국 NH농·축협을 통한 오프라인 기부 모두 참여할 수 있으며 자세한 내용은 이천시 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널(인스타그램, 블로그)을 통해 확인할 수 있다. 당첨자는 2월 23일 시 공식 SNS를 통해 발표되며, 경품은 2월 중 순차 발송될 계획이다.

김경희 이천시장은 “설 명절을 맞아 고향을 생각하는 마음에 감사의 마음을 전하고자 이번 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 기부자의 마음이 지역 상생 발전으로 이어질 수 있도록 공감과 신뢰를 바탕으로 한 고향사랑기부제를 운영해 나가겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

광화문엔 빛을, 북촌엔 안식을… 활력 키우는 ‘공존

정문헌 종로구청장

“설 연휴 편안히”… 명절 종합대책 세운 중구

저소득 4000가구 위문품비 지급 민생·안전 등 네 분야 행정력 집중

양천구청장 4년째 직통 문자 민원… 총 1151건

접수 확인 즉시 관련 부서에 알려 담당자가 현장 찾거나 대안 제시 이기재 구청장 “작은 불편도 해소”

강동 ‘공직자 자율적 내부통제’ 총리 표창

행정 오류·비리 막게 상시 업무 관리 ‘청렴 자기진단표’ 모든 직원이 점검

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr