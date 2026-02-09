서울Pn

검색

서울시·무신사 손잡고 ‘K패션 브랜드’ 100개

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강북구, 기록물 망가지고 사라질 가능성 차단…영구

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

노원 X-TOP, 익스트림스포츠 강습프로그램 운영

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서대문 연희숲속쉼터 ‘벚꽃 축제’ 안전 개최 준비

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

김성수 경기도의원 “건설 현장의 한파 대책, 현장에선 ‘유명무실’… 경기도가 현장 지도·점검해야”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

김성수 의원이 6일 열린 2026년 건설국 업무보고에서 건설노동자 한파 대책 실태를 지적하고 도 차원의 적극적인 관리 감독과 제도 보완을 주문하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 건설교통위원회 김성수 의원(더불어민주당, 안양1)은 6일 열린 2026년 건설국 업무보고에서 현장과 괴리된 건설노동자 한파 대책의 실태를 지적하며 경기도 차원의 적극적인 관리 감독과 제도 보완을 주문했다.

지난해 11월 고용노동부는 「한파 안전 5대 기본수칙 준수」를 발표하며 한파주의보 발령 시 건설노동자의 작업 시작 시간을 오전 9시로 조정하도록 권고한 바 있다.

그러나 최근 한 언론의 실태조사에 따르면 건설노동자의 약 80%가 “정부의 조치가 현장에서는 지켜지지 않는다”고 응답해 정부 대책이 현장의 현실을 반영하지 못한다는 비판이 제기되고 있다.

김 의원은 “정부에서 건설노동자들의 안전과 건강권 보장을 위해 한파 대책을 내놓았지만 현장에서 지켜지지 않아 대책 수립 의미가 옅어지고 있다”고 지적하며 “경기도 차원에서 한파 및 폭염 대책이 서류상이 아닌 실제 현장에서 철저히 이행되도록 지도·감독을 강화해 달라”고 요청했다.

이어 “한파특보 등 기후 문제로 공사가 중단 혹은 지연되는 경우 건설사업자가 불이익을 받지 않고 공사 기간을 합리적으로 연장할 수 있도록 제도 또한 점검해 달라”고 당부하며 현장 건설노동자들이 ‘안전하고 건강하게 일할 권리’를 다시 한번 강조했다.

한편 김 의원은 도민의 안전한 자전거 이용을 위한 정책 또한 제안했다. 그는 “최근 대전시가 ‘자전거도로 정비 표준안’을 마련해 도로 개설 시 자전거 전용도로를 우선 확보하고 있다”고 소개하며 “경기도 역시 이를 벤치마킹하여 ‘경기도형 자전거도로 설치·정비 가이드라인’을 수립하고 이를 기준으로 도내 자전거 전용도로를 대폭 확대해 달라”고 요청했다.

마지막으로 김 의원은 “2026년 건설국 주요 사업 추진 시 도민과 의회의 목소리를 적극 반영하여 차질 없이 사업을 수행해 달라”고 당부하며 질의를 마무리했다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

광화문엔 빛을, 북촌엔 안식을… 활력 키우는 ‘공존

정문헌 종로구청장

“설 연휴 편안히”… 명절 종합대책 세운 중구

저소득 4000가구 위문품비 지급 민생·안전 등 네 분야 행정력 집중

양천구청장 4년째 직통 문자 민원… 총 1151건

접수 확인 즉시 관련 부서에 알려 담당자가 현장 찾거나 대안 제시 이기재 구청장 “작은 불편도 해소”

강동 ‘공직자 자율적 내부통제’ 총리 표창

행정 오류·비리 막게 상시 업무 관리 ‘청렴 자기진단표’ 모든 직원이 점검

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr