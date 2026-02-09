경남도 “절차·권한 없는 행정통합은 무의미” 원칙 재강조

9일 경남도지사 주재 간부회의

행정통합 일관된 원칙과 정당성 강조

통합 기본법·주민투표 필요성 재확인

정부 ‘경남 발전 전략’ 후속 조치 추진도



박형준(왼쪽) 부산시장과 박완수 경남도지사가 지난달 28일 부산항 신항 동원글로벌터미널에서 경남부산 행정통합과 관련한 공동 입장문을 발표하고 있다. 2026.2.9. 경남도 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경남도가 부산·경남 행정통합 추진과 관련해 절차적 정당성과 실질적 권한 이양이 전제되지 않은 통합은 의미가 없다는 기존 원칙을 재확인했다.대통령 주재 경남 타운홀 미팅 이후 정부 차원의 정책 방향이 제시된 만큼 이를 경남 도약 기회로 삼아 적극 대응하겠다는 방침도 밝혔다.경남도는 9일 도청에서 열린 확대간부회의에서 부산·경남 행정통합 추진 상황과 주요 도정 현안을 점검했다.박완수 경남지사는 이 자리에서 “절차적 정당성을 확보하지 않고 위상과 자치권 확보가 없는 통합은 큰 의미가 없다”며 “도가 제안한 통합 기본법 제정과 주민투표를 통한 정당성 확보 원칙이 가장 적절하다는 점이 다른 지역 사례를 통해 증명되고 있다”고 밝혔다.박 지사는 “중앙정부가 대구·경북, 대전·충남 등 다른 광역 행정통합 추진 지역의 권한 요구를 수용하지 않는 상황에서 주민투표 요구가 잇따르고 있다”며 “부산·경남이 요구한 통합 기본법 제정과 주민투표 원칙은 정당하고 적합한 방향”이라고 강조했다. 그러면서 “부산시와 협의한 원칙을 흔들림 없이 유지하며 일관되게 추진하라”고 주문했다.정부가 최근 대통령 주재 타운홀 미팅에서 발표한 ‘경남 발전 전략’에 대해서는 경남 도약의 계기로 삼아야 한다고 강조했다.박 지사는 “대통령이 직접 발표한 사안인 만큼 중앙정부의 적극적인 지원이 예상된다”며 “과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 국토교통부 등 관계 부처 발표 내용을 자세히 분석해 구체적인 추진 계획을 마련하라”고 지시했다.이와 함께 박 지사는 10대 대기업 그룹의 비수도권 투자 계획과 연계해 경남이 선점할 수 있는 전략을 선제적으로 준비할 것도 주문했다.미래 산업 전략과 관련해서는 로봇랜드의 기능 전환 필요성을 언급하며 “단순 체험형 시설을 넘어 도가 추진하는 ‘인공지능(AI) 대전환’의 상징인 ‘피지컬 AI’ 거점으로 탈바꿈해야 한다”고 밝혔다. 명칭 변경과 콘텐츠 개편, 산업통상자원부와 협의도 지속하라고 지시했다.민생과 안전 분야 점검도 이어졌다.박 지사는 설 연휴를 앞두고 물가 안정 대책과 함께 산불 예방, 섬 지역 가뭄 대응 등 재난 안전 관리 강화를 강조하며 “도지사 특별 지시가 현장에서 제대로 이행되는지 점검하고, 연휴 기간 재난 발생 시 즉각 대응할 수 있는 체계를 유지하라”고 밝혔다.창원 이창언 기자