강태형 경기도의원, 2026 교통 철도 항만 계획 ‘실행력, 안전, 숫자’로 따졌다



강태형 의원이 9일 열린 제388회 임시회 건설교통위원회 업무보고에서 경기도 교통국 등 기관 대상으로 2026년 계획이 ‘보고용’이 아닌 실행 계획이 될 것을 주문하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 건설교통위원회 강태형 의원(더불어민주당, 안산5)은 9일 열린 제388회 임시회 건설교통위원회 업무보고에서 경기도 교통국, 경기교통공사, 철도항만물류국, 경기평택항만공사를 대상으로 2026년 업무계획의 실행력과 도민 체감 성과를 집중 점검했다.강 의원은 교통국 업무보고와 관련해, “교통정책은 ‘제도 설계’보다 ‘현장에서 얼마나 빨리 달라졌는지’가 핵심”이라며, 특히 와상장애인 사설구급차 지원, 버스 운영 구조의 불안정과 노선·재정 부담, 파업 리스크가 반복되는 구조에 대해 중장기 개선 방향을 분명히 하라고 지적했다.이에 대해 윤태완 교통국장은 “와상장애인 이동 지원을 포함해 현장 지표를 기반으로 운영체계를 보완하고, 공공관리제의 관리·감독과 서비스 품질을 강화하겠다”고 밝혔다.이어 강 의원은 경기교통공사에 대해 “통합 배차 시스템을 도 전역으로 확대했으면, 이제는 ‘개선됐는지 악화됐는지’를 평균 대기시간·배차 성공률·차량 회전율 같은 숫자로 말해야 한다”며, “현장에서는 배차 혼선과 민원, 이용 포기까지 나온다는 지적이 계속되는데 ‘적응 기간’으로만 넘길 게 아니라 설계 자체의 한계인지 점검해야 한다”고 비판했다.이에 대해 양우석 상임이사는 “통합배차 확대에 따른 운영지표를 분석해 알고리즘과 운영정책을 재정비하고, 민원·혼선 요인을 단계적으로 개선하겠다”고 답변했다.철도항만물류국 업무보고와 관련해 강 의원은 “경전철 고장과 운행장애가 기후요인과 맞물려 반복되는 상황에서 2026년 계획이 점검·훈련에 머물러서는 안 된다”며, “부품 교체를 넘어 기후위기 대응형 설비개선 로드맵과 취약 설비 관리, 분리운행 등 구조적 대책을 예산과 일정으로 제시하라”고 강조했다.이에 대해 추대운 철도항만물류국장은 “기후변화 취약 노선 등을 포함한 안전대책을 마련하고, 시스템 연계와 점검체계를 보완해 예방 중심의 안전관리를 강화하겠다”고 밝혔다.마지막으로 강 의원은 경기평택항만공사 업무보고에서 “평택항 물동량 정체·감소의 원인을 품목별로 구조 분석하고, 2030년 100만 TEU 목표에 맞춰 2026년 중간 목표와 신규항로·증편·인센티브 등 정책 수단별 기여도를 수치로 제시하며, 화물유치 지원사업 역시 신규항로 개설이 아닌 순증 물동량·정착률·도내 화주 비중 중심의 KPI로 재설계해야 한다”고 강조했다.이에 대해 김금규 사업개발본부장은 “품목별 원인을 분석해 연도별 목표와 실행계획을 구체화하고, 성과지표도 물동량 순증 중심으로 개선하겠다”고 답했다.강태형 의원은 끝으로 “도민의 일상은 ‘검토’로 바뀌지 않는다. 교통은 체감지표로, 철도는 안전투자로, 항만은 숫자와 KPI로 성과를 증명해야 한다” 며 “2026년 계획이 ‘보고용 계획’이 아니라 ‘현장 작동 계획’이 되도록 끝까지 점검하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀