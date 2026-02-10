유정희 서울시의원, ‘관악대장일꾼 유정희’ 출판기념회 개최… 1000여 명 참석 속 성공리 끝마쳐

주민 삶의 현장에서 정책으로 이어온 의정 여정 공유… 현장·영상 축사 이어져 지역사회 기대 모아



대담중인 유정희 서울시의원(오른쪽에서 두 번째)과 정한용씨(왼쪽에서 두 번째)



출판기념회에 참석한 참석자들이 국기에 대한 경례를 하고 있다.

서울시의회 유정희 의원(관악구4, 문화체육관광위원회)은 지난 7일 관악구청 대강당에서 저서 ‘관악대장일꾼 유정희’ 출판기념회를 개최했다. 이날 행사에는 지역주민과 내빈 등 1000여 명이 참석해 출판을 축하하고 의정 여정을 함께 나누는 시간이 마련됐다.행사는 지역주민들의 자발적인 식전공연으로 시작됐으며, 전 국회의원이자 방송인 정한용 씨와 함께 책의 내용과 의미를 돌아보는 대담 형식으로 진행됐다. 대담에서는 부모님 이야기, 지금까지의 시련과 극복과정 그리고 관악 지역에서의 시민 활동 경험과 생활 현장에서 출발한 정책 실천 과정 등 주민의 요구를 제도와 예산으로 연결해 온 의정활동의 의미가 공유됐다.현장 축사는 정태호 국회의원, 윤후덕 국회의원, 조흥식 서울대학교 명예교수, 방현석 중앙대학교 교수가 맡아 책의 출간 의미와 유 의원의 의정활동을 높이 평가했다. 또한 고민정, 권향엽, 조승래, 김영배, 염태영, 김준혁, 박홍근, 김영호, 박주민, 서영교, 이용선, 전현희 국회의원, 전준식 신림교회 목사, 김정욱 전 서울대교수, 정근식 교육감 등은 영상축사를 통해 유정희 의원의 실천 중심 의정활동과 지역사회 기여를 높이 평가하며 출판을 축하의 뜻을 전했다.참석자들은 ‘관악대장일꾼 유정희’가 지역정치의 현장에서 축적된 경험과 고민을 바탕으로 주민의 삶을 변화시키기 위한 실천 과정을 담아낸 기록이라는 점에 의미를 부여했다. 생활 현장에서 출발한 문제의식이 정책과 예산으로 이어지는 과정을 구체적으로 보여주며, 지역정치의 역할과 책임을 다시 생각하게 하는 계기가 됐다는 평가가 이어졌다.유 의원은 “성황리에 ‘관악대장일꾼 유정희’ 출판기념회를함께해 주신 모든 분들께 감사드린다”며 “절실·진실·성실의 ‘3실’을 좌우명으로 삼아 앞으로도 주민의 삶 가까이에서 책임 있게 정진하겠다”고 말했다. 이어 “뜨거운 성원에 다시 한번 진심으로 감사드린다”고 덧붙였다.‘관악대장일꾼 유정희’는 시민활동가로서의 출발부터 지역정치에 이르기까지의 삶과 의정 철학, 그리고 관악 지역의 주요 정책 과제와 실행 과정을 담은 기록으로, 지역정치가 주민의 삶과 어떻게 맞닿아 작동해 왔는지를 보여주는 내용을 담고 있다. 이번 출판기념회는 그 의정 여정을 지역사회와 공유하는 자리로 마련됐다.온라인뉴스부