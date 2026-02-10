임창휘 경기도의원 “판교와 용인 잇는 ‘광주형 RE100 테크노밸리’조성 촉구”



임창휘 의원이 9일 열린 도시개발국 업무보고에서 도내 첨단 산업 형성 과정에서 소외된 광주시를 거점으로 ‘RE100 테크노밸리’ 및 ‘30만㎡ 규모의 데이터 클러스터’ 조성을 촉구하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 도시환경위원회 임창휘 의원(더불어민주당, 광주2)은 9일(월) 열린 도시개발국 업무보고에서 경기도형 테크노밸리 추진의 지역 불균형 문제를 제기하며, 광주시를 거점으로 한 ‘RE100 테크노밸리’ 및 ‘30만㎡ 규모의 데이터 클러스터’ 조성을 강력히 촉구했다.임창휘 의원은 현재 경기도가 추진 중인 제3판교, 일산, 양주, 용인플랫폼 등 도내 첨단 산업 거점 형성 과정에서 경기 동부권의 핵심인 광주시가 배제된 것에 대해 강하게 문제를 제기했다. 임창휘 의원은 “성남 판교의 AIㆍR＆D 역량과 용인의 반도체 생산 기반을 연결하는 최적의 중간 지점은 바로 광주”라며, “두 거점을 잇는 ‘광주형 테크노밸리’가 경기 동부권의 성장을 견인할 핵심 열쇠가 될 것”이라고 강조했다.특히 임창휘 의원은 급증하는 데이터 센터 수요에 대응하기 위해 도시주택실과 협업한 ‘30만㎡ 규모의 데이터 클러스터 시범단지’ 조성을 제안했다. 임창휘 의원은 “현재 추진 중인 ‘경기도 RE100-데이터 클러스터 활성화 조례’를 근거로 광주를 단순 베드타운이 아닌 첨단 산업 자족도시로 전환해야 한다”며 도의 적극적인 행정 검토를 요구했다. 눈에 띄는 점은 기후 위기 대응을 결합한 ‘RE100 테크노밸리’ 모델이다.임창휘 의원은 산단 내 신재생에너지 30% 사용과 에너지 자립률 40%를 의무화하는 파격적인 기준 도입을 제안했다. 산단 내부 면적만으로 부족한 에너지 확보 문제는 ‘지역 연계형 발전 시스템’으로 해결하자는 것이 임창휘 의원의 복안이다.임창휘 의원은 “상수원보호구역이나 개발제한구역 등 규제 지역의 유휴 부지를 활용한 영농형 태양광 등을 통해 전력을 생산하고, 이를 테크노밸리로 직접 공급하는 구조를 만들어야 한다”며, 이를 위해 해당 지역을 ‘분산에너지 특구’로 지정해 ‘청정에너지 생산-소비의 선순환 구조’를 완성할 것을 주문했다.끝으로 임창휘 의원은 “광주시의 입지적 강점과 규제 지역의 한계를 역으로 이용한 에너지 특구 지정을 통해 경기도가 미래형 산업단지의 표준을 제시해야 한다”고 강조했다.온라인뉴스팀