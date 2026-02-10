이재명, ‘그냥드림’ 확산 주문…정명근, ‘화성형 그냥드림(공유냉장고)’ 추가 설치 화답



정명근 화성시장이 지난해 12월 ‘그냥드림’ 선반을 점검하고 있다. (화성시 제공)



화성시 나래울복지관 그냥드림 입구(화성시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난해 12월 개소한 화성특례시 ‘그냥드림’이 사각지대를 발굴하며 지역을 대표하는 복지 사업으로 자리 잡아가고 있다. 이에 화성시는 9일 시정전략회의에서 ‘화성형 그냥드림(공유냉장고)’을 올해 12월까지 총 32곳에 설치하겠다고 밝혔다.이재명 대통령이 지난 3일 국무회의에서 ‘그냥드림’의 빠른 확산을 주문한 데 따른 후속 조치로 중앙정부의 정책 기조를 지방정부 차원에서 빠르게 반영했다.시는 2026년 2월 기준 권역별 거점 5곳에서 ‘그냥드림’을 운영하고 있다. 구별로 보면 만세구에는 남부종합사회복지관과 서부종합사회복지관, 효행구에는 봉담읍사무소, 병점구에는 나래울종합사회복지관, 동탄구에는 은혜푸드뱅크가 각각 권역별 거점으로 지정돼 있다.그러나 서울시 면적의 1.4배에 달하는 넓은 행정구역 특성으로 인해 일부 시민들은 거점 시설과의 물리적 거리로 ‘그냥드림’ 이용에 어려움을 겪어 왔다.이에 따라 시는 읍면동 행정복지센터와 복지관 등을 중심으로 ‘화성형 그냥드림(공유냉장고)’을 도입한다. 이는 기존 권역별 거점 중심의 ‘그냥드림’ 체계를 시민 생활권으로 확장한 생활 밀착형 복지 모델로 시민 접근성이 높은 공간에 공유냉장고를 설치해 운영한다.시는 총 32곳의 공유냉장고를 단계적으로 설치·운영할 계획이다. 현재 공유냉장고가 설치된 우정읍, 남양읍, 새솔동, 병점1동, 동탄9동, 봉담읍사무소에 더해 2026년 3월 복지관 8곳, 7월 읍면동 8곳, 12월 읍면동 16곳을 차례대로 설치할 예정이다.공유냉장고 확대 설치로 도움이 필요한 시민은 집과 가까운 곳에서 언제든지 먹거리 지원을 받을 수 있고, 나눔에 참여하고 싶은 시민은 일상 동선 안에서 부담 없이 기부에 참여할 수 있게 됐다.아울러 시는 ‘화성형 그냥드림’의 안정적인 운영을 위해 읍면동 지역사회보장협의체와 지역 자원봉사자의 참여를 검토하고, 지역 식품기업과 소상공인의 자발적인 기부 참여를 유도해 나갈 계획이다.정명근 화성시장은 “이재명 대통령께서 말씀하신 것처럼, 완벽한 제도를 갖추느라 아무도 돕지 못하는 행정이 돼서는 안 된다고 판단했다”며 “지금 당장 도움이 필요한 시민의 손을 먼저 잡는 것이 중요하다는 생각으로 화성형 그냥드림 공유냉장고 32개소 추가 설치를 신속히 추진한다”고 밝혔다.이어 “운영 2개월 차에 접어든 화성형 그냥드림은 시민의 자존감을 지키면서 삶을 받쳐주는 사회적 매트리스 역할을 하고 있다”며 “단 한 명의 시민도 소외되지 않도록 32개의 따뜻한 그냥드림 공유냉장고가 시민의 집 앞까지 먼저 찾아가겠다”고 덧붙였다.안승순 기자