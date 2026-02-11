이상훈 서울시의원 “청년 창업생존율 89%, ‘프렙아카데미’ 확산으로 골목상권에 젊은 활력 불어넣어야”

서울Pn

서울신용보증재단 ‘프렙아카데미 성수캠퍼스’ 현장 간담회 통해 발전방안 모색
지난 5년간 수료생 창업생존율 88.6% 달성… ‘자생력 강한 청년 창업가’ 육성 산실
“향후 캠퍼스 추가 조성과 골목상권 특화창업 프로그램 도입으로 지역경제 활성화의 지렛대 역할 기대”


  •
지난 9일 서울신용보증재단이 운영하는 ‘프렙 아카데미 성수캠퍼스’를 방문 이상훈의원(오른쪽에서 세 번째)


서울시의회 기획경제위원회 이상훈 의원(더불어민주당, 강북2)은 지난 9일 서울신용보증재단이 운영하는 ‘프렙 아카데미 성수캠퍼스’를 방문, 청년 요식업 예비 창업자를 위한 교육성과와 시설현황을 점검하고 청년창업 교육프로그램의 발전 방향을 논의했다.


  •
이날 현장을 둘러보는 이상훈 의원(가운데)


‘프렙 아카데미(PREP Academy)’는 열정있는 예비 창업자의 자생력 강화를 목표로 하는 실전형 외식창업 교육기관으로, 창업경영부터 메뉴 개발과 실습, 멘토링까지 체계적인 커리큘럼을 제공하고 있다. 지난 5년간 수료생 175명 중 105명이 창업에 성공했고 폐업자는 단 12명에 불과해 88.6%라는 생존율을 기록하고 있다. 이는 일반적인 외식업 창업의 높은 폐업률과 대조되는 성과로, 실전 중심의 체계적인 교육의 중요성을 입증하고 있다.

이날 현장을 둘러본 이 의원은 현재 성수와 공덕 2개소로 운영 중인 캠퍼스 규모의 한계를 지적하며, 사업 성과를 서울 곳곳의 골목상권으로 확산하기 위한 구체적인 방안을 제안했다. 이 의원은 ▲권역별 캠퍼스 확충을 통한 골목상권 활성화 주도 ▲신규 캠퍼스 조성 시 해당 권역 상권을 특성화할 수 있도록 ‘로컬브랜드’ 교육 프로그램 기획 ▲유튜브 등 뉴미디어 콘텐츠 강화를 통한 아카데미 인지도 제고 ▲창업 이후 안정적인 정착을 돕는 사후관리 프로그램 강화 등을 주문했다.


  •
‘프렙 아카데미(PREP Academy)’의 커리큘럼을 듣고 있는 이상훈 의원


특히 이 의원은 “열정적인 청년 사업가들이 골목상권에 들어가 특색있는 ‘앵커 스토어(Anchor Store)’ 역할을 해준다면 지역경제에 새로운 활력소로 작용할 것”이라고 강조했다.

이어 “단순히 청년들이 지역에 가게 문을 여는 것을 돕는 데 그치지 않고, 창업 이후 지역에 정착하고 어우러져 살아갈 수 있도록 ‘사후관리’ 시스템을 대폭 강화해야 한다”라며 “지역과 함께 어우러지는 프렙 아카데미 모델을 서울 전역으로 확산시켜 청년의 도전이 지역의 활력으로 이어지는 단단한 선순환 구조를 만들겠다”고 밝혔다.

온라인뉴스부
