경기도, 공공이익·공동체 발전 ‘사회적가치지표’ 전국 1위

경기도는 고용노동부의 2025년 사회적가치지표(SVI) 측정에서 참여 규모와 평가 성과 모두 전국 1위를 차지했다고 12일 밝혔다.
사회적가치지표(SVI)는 고용 창출, 지역사회 기여, 조직 운영, 재정 성과, 혁신성 등 14개 지표를 통해 사회적기업이 창출하는 사회적·경제적·혁신 성과를 종합 측정하는 제도다.
측정 결과 전국 SVI 측정 참여 기업 1166개 중 경기도 기업이 244개로 전체의 21%를 차지했다. 이는 전국 광역자치단체 중 가장 많은 수치다.
평가 성과에서도 경기도 기업 244개 중 41.4%인 101개 사가 우수 이상 등급을 받아 전국 평균 38.1%보다 높았다.
도는 정부 재정 지원과 공공 조달 과정에서 SVI 활용이 확대될 것으로 보고 2024년부터 광역자치단체 최초로 사회적경제조직 대상 SVI 교육과 맞춤형 컨설팅을 선제적으로 추진했다.
도는 일자리 창출 사업, 착한 기업 선정 등의 지원 사업에서 SVI 우수 이상 기업에 가점을 줘 사회적 가치 창출이 실질적인 정책 혜택으로 이어지도록 하고 있다.
송은실 경기도 사회혁신경제국장은 “이번 성과는 경기도가 추진해 온 SVI 기반 성과 관리 체계가 현장에서 실질적인 효과를 내고 있음을 보여주는 사례”라며 “경기도는 사회적 가치가 곧 기업의 경쟁력으로 이어지도록 평가 결과를 정책과 연계하고 있다. SVI 전국 1위 성과를 계기로 사회적경제가 지역 경제의 한 축으로 자리 잡도록 지원을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.
안승순 기자
