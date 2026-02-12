경기도, 공공이익·공동체 발전 ‘사회적가치지표’ 전국 1위

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도는 고용노동부의 2025년 사회적가치지표(SVI) 측정에서 참여 규모와 평가 성과 모두 전국 1위를 차지했다고 12일 밝혔다.사회적가치지표(SVI)는 고용 창출, 지역사회 기여, 조직 운영, 재정 성과, 혁신성 등 14개 지표를 통해 사회적기업이 창출하는 사회적·경제적·혁신 성과를 종합 측정하는 제도다.측정 결과 전국 SVI 측정 참여 기업 1166개 중 경기도 기업이 244개로 전체의 21%를 차지했다. 이는 전국 광역자치단체 중 가장 많은 수치다.평가 성과에서도 경기도 기업 244개 중 41.4%인 101개 사가 우수 이상 등급을 받아 전국 평균 38.1%보다 높았다.도는 정부 재정 지원과 공공 조달 과정에서 SVI 활용이 확대될 것으로 보고 2024년부터 광역자치단체 최초로 사회적경제조직 대상 SVI 교육과 맞춤형 컨설팅을 선제적으로 추진했다.그 결과 2023년 SVI 측정을 받은 뒤 2024년 컨설팅에 참여한 기업 104개 중 50개 사(48%)가 2025년 SVI 측정에서 한 단계 이상 등급이 올랐다. 또 2024년 SVI 측정 이후 2025년 컨설팅과 측정에 참여한 기업 75개 중 41개 사(55%)가 등급이 상승했다.도는 일자리 창출 사업, 착한 기업 선정 등의 지원 사업에서 SVI 우수 이상 기업에 가점을 줘 사회적 가치 창출이 실질적인 정책 혜택으로 이어지도록 하고 있다.송은실 경기도 사회혁신경제국장은 “이번 성과는 경기도가 추진해 온 SVI 기반 성과 관리 체계가 현장에서 실질적인 효과를 내고 있음을 보여주는 사례”라며 “경기도는 사회적 가치가 곧 기업의 경쟁력으로 이어지도록 평가 결과를 정책과 연계하고 있다. SVI 전국 1위 성과를 계기로 사회적경제가 지역 경제의 한 축으로 자리 잡도록 지원을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.안승순 기자