김미리 경기도의원, 여성 농업인 건강검진, 안내로 끝나선 안 돼… 현장까지 책임져야



김미리 의원이 10일 열린 농수산생명과학국 업무보고에서 여성 농업인 특수 건강검진 사업의 낮은 검진율 문제를 지적하고 실질적인 참여 대책 마련을 주문하며 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 김미리 의원(개혁신당, 남양주2)은 10일 열린 농수산생명과학국 업무보고에서 여성 농업인 특수 건강검진 사업의 낮은 검진율 문제를 지적하며, 실질적인 참여 확대 대책 마련을 촉구했다.이날 김미리 의원은 “검진율이 개선된 것은 의미 있지만, 70% 수준으로는 충분하다고 보기 어렵다”며 “여성 농업인들은 장시간 노동과 반복 작업으로 건강 위험에 노출돼 있는 만큼, 예방 중심의 검진이 더욱 중요하다”고 지적했다.이어 “예산을 세워놓고 안내 공문 한 번 보내는 방식으로 끝나서는 안 된다”며 “도민에게 직접 강제할 수는 없더라도, 시군을 상대로 지속적인 점검과 독려를 통해 실제 검진 참여로 이어지도록 해야 한다”고 강조했다.또한 “특수 건강검진이라는 이름이 붙은 만큼 일반 검진과 다른 위험요소를 조기에 발견하는 것이 핵심”이라며 “이동검진 확대나 검진 항목 보완 등 현실적인 대책을 마련해 모든 대상자가 빠짐없이 검진을 받을 수 있도록 해야 한다”고 말했다.끝으로 김 의원은 “정책은 안내나 실적이 아니라, 현장에서 실제로 작동하느냐가 중요하다”며 “여성 농업인들이 건강을 지킬 수 있도록 경기도가 끝까지 책임지는 행정을 해야 한다”고 밝혔다.한편 김미리 의원은 이날 업무보고에서 AI 농업 추진과 관련해서도 “기존 사업을 단순히 묶어 AI라는 이름만 붙이는 방식이 아니라, 농민이 실제로 체감할 수 있는 실질적 스마트 농정으로 이어져야 한다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀