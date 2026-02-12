서울Pn

검색

서울시 ‘2026 소상공인 종합지원’…2만 400

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울시 비닐하우스·쪽방주민 취약계층 주거상향 5년

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“따뜻한 설 연휴 보내게”… 강북, 민생·안전에

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원 어린이·여성 누구나… 맞춤 축구·풋살교실 ‘

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

임규호 서울시의원 “323억원대 중랑패션센터 드디어 준공 눈앞에… 밀라노 파리와 어깨를 나란히 할 패션 무대로 거듭나길”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

서울 자치구 최대 규모 ‘스마트앵커’… 기획부터 전시까지 원스톱 지원
상봉역세권 교통 허브와 시너지 기대… 중랑 경제의 ‘새로운 심장’ 예고


  •
임규호 서울시의원


패션 봉제의 성지로 알려진 중랑에 패션센터가 들어선다.

임규호 서울시의원(더불어민주당, 중랑2)은 “연면적 6200㎡의 중랑패션지원센터(스마트앵커)는 패션 인재를 육성하는 프로그램 운영과 함께 온라인 론칭, 촬영, 재단, 장비, 라운지, 전시 쇼룸까지 원스톱으로 지원하는 종합기관으로, 서울 자치구 중 최대 규모로 지어진다”고 밝혔다.

이어 임 의원은 “패션 봉제업이 중랑 산업의 70% 이상을 차지하는 만큼, 집중 육성을 통해 제2의 성수동을 꿈꾸고 있다”고 강조했다.

이를 추진하기 위해 인근 지역은 패션특별지구로 지정돼 도시 재생이 추진되고 있다. 중랑구의 패션 경쟁력을 강화하고 일자리 창출 및 지역 경제를 활성화하기 위해서다. 현재 진행 중인 용역이 완료되면 이를 기반으로 약 200억원을 확보하는 것이 목표다.

7호선과 경의중앙선, 경춘선 및 GTX-B 노선이 위치한 동북부의 교통 요충지 상봉역세권 인근에서 현재 중랑 경제의 심장으로 거듭나고 있는 상봉동 상권과 함께 앞으로 위치하게 될 중랑문화원, 지역 주택 재정비 등이 시너지를 발휘하면 경제 활성화가 배가될 것으로 예상된다.

임 의원은 “경제와 교통의 기반을 토대로 서울 패션의 심장이 될 수 있도록 허브 구축에 앞장서겠다”고 전했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

공군 땅 개발해 8000가구 공급… 금천 미래는 ‘

유성훈 금천구청장

민생현장 50곳, 발로 뛰는 성북… “주민 소통으로

이승로 구청장, 찾아가는 상담소

용산구, 예비 초등학생·학부모를 위한 ‘초등 행복한

샌드아트·마술 등 체험 중심 프로그램으로 아이들 호응

광진, 민원서비스 최고 등급… 최우수기관에 뽑혀

민원행정 전략 등 5개 항목 고득점 구청장·주민 직접 소통도 높은 평가

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr