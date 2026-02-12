서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울시 ‘2026 소상공인 종합지원’…2만 400

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울시 비닐하우스·쪽방주민 취약계층 주거상향 5년

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“따뜻한 설 연휴 보내게”… 강북, 민생·안전에

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원 어린이·여성 누구나… 맞춤 축구·풋살교실 ‘

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

최대호 시장, 설 명절 앞두고 전통시장 찾아 ‘상인 격려·민생 소통’

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

최대호 안양시장이 설 명절을 앞두고 11일 관래 전통시장을 찾아 상인들을 격려하고 시민들과 소통했다. (안양시 제공)


최대호 안양시장이 설 명절을 앞두고 전통시장을 찾아 상인들을 격려하고 시민들과 소통했다.

최 시장과 관계 공무원들은 11일 중앙시장·박달시장, 12일 남부시장·호계시장·관양시장을 차례로 방문해 각 점포를 돌며 명절 물가 동향을 살피고, 경기 침체와 유통 환경 변화로 인한 고객 감소로 어려움을 겪고 있는 상인들을 격려했다.

이어 시장의 미래를 책임질 청년 상인들의 현장 목소리에 귀를 기울이고, 시장을 찾은 시민들의 의견도 들었다.

최 시장은 지역화폐인 안양사랑페이로 제수용품과 과일을 직접 구입하면서 고물가로 위축된 소비 심리 회복에 힘을 보탰고, 시민들에게 지역경제 활성화를 위한 전통시장 이용을 독려했다.

그는 “설 명절을 맞아 많은 시민이 정이 넘치는 전통시장에서 질 좋고 저렴한 농특산물을 구입해 풍성한 명절을 보내시길 바란다”며 “안양시도 시민과 상인 모두가 체감할 수 있는 전통시장 발전 및 지역경제 활성화를 위해 끊임없이 노력하겠다”고 밝혔다.


안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

공군 땅 개발해 8000가구 공급… 금천 미래는 ‘

유성훈 금천구청장

민생현장 50곳, 발로 뛰는 성북… “주민 소통으로

이승로 구청장, 찾아가는 상담소

용산구, 예비 초등학생·학부모를 위한 ‘초등 행복한

샌드아트·마술 등 체험 중심 프로그램으로 아이들 호응

광진, 민원서비스 최고 등급… 최우수기관에 뽑혀

민원행정 전략 등 5개 항목 고득점 구청장·주민 직접 소통도 높은 평가

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr