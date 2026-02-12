서울Pn

검색

서울시 ‘2026 소상공인 종합지원’…2만 400

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울시 비닐하우스·쪽방주민 취약계층 주거상향 5년

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“따뜻한 설 연휴 보내게”… 강북, 민생·안전에

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원 어린이·여성 누구나… 맞춤 축구·풋살교실 ‘

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

김호겸 경기도의원, 경기도 중장년농업인 지원 조례 일부개정조례안 경기도의회 본회의통과

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

김호겸 의원.(사진=경기도의회)


경기도의회 교육기획위원회 김호겸 의원(국민의힘, 수원5)이 중장년 농업인의 안정적인 농촌 정착 지원을 골자로 대표 발의한 ‘경기도 중장년농업인 지원 조례’ 일부개정조례가 경기도의회 본회의를 통과했다.

김 의원은 “경기도가 풍부한 농업 유산과 다양한 역사적 관광 가치가 있는 지역이고, 그동안 지역 인구 소멸 위기를 극복하기 위해 귀농(歸農)을 장려하는 정책을 펼쳐왔지만 귀농 인구가 여러 이유로 농촌에 정착하지 못하고 떠나는 것에 대해 탈농 방지 대책 마련을 고심해 왔다”고 발의 배경을 설명했다.

그는 2월 12일 조례안이 본회의를 통과한 직후 “귀농한 중장년농업인의 영농 초기 단계 부담을 완화하고, 기존 중장년농업인이 변화하는 농업 환경에 대응할 수 있도록 소득 구조 다각화를 도모하기 위한 조례가 통과돼 앞으로 경기도 농촌에 활력을 불어넣을 것”이라고 내다봤다.

이어 “중장년농업인의 경영 전환 지원 사업 추진에 관한 법적 근거를 마련함으로써 귀농 중장년농업인의 안정적인 농촌 정착을 도모하고 기존 중장년농업인의 영농 기반 내실화에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”고 강조했다.

김 의원은 “누구나 살고 싶어 하는 경기도 농촌을 만들기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.


온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

공군 땅 개발해 8000가구 공급… 금천 미래는 ‘

유성훈 금천구청장

민생현장 50곳, 발로 뛰는 성북… “주민 소통으로

이승로 구청장, 찾아가는 상담소

용산구, 예비 초등학생·학부모를 위한 ‘초등 행복한

샌드아트·마술 등 체험 중심 프로그램으로 아이들 호응

광진, 민원서비스 최고 등급… 최우수기관에 뽑혀

민원행정 전략 등 5개 항목 고득점 구청장·주민 직접 소통도 높은 평가

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr