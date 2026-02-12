한원찬 경기도의원, 옛 경기도청사 부지 활용, 경기도의 전향적 결단 촉구

서울Pn

한원찬 의원이 12일 열린 제388회 제4차 정례회에서 5분 자유발언을 하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 경제노동위원회 소속 한원찬 의원(국민의힘, 수원6)은 12일 열린 제388회 임시회 제4차 본회의 5분 자유발언을 통해 옛 경기도청사 부지의 지지부진한 활용 실태를 강하게 비판하고, 지역 경제 회복을 위한 경기도의 전향적인 태도 변화를 촉구했다.

한 의원은 “2022년 도청이 광교로 이전한 지 4년이 가까워지지만, 수원의 심장이었던 ‘효원로 1번지’는 여전히 비워진 채 주변 지역 경제를 고사시키고 있다”고 포문을 열었다.

그는 현재 진행 중인 ‘사회혁신복합단지’ 조성 사업이 도민들이 체감하기에는 속도가 너무 느리고 실질적인 변화가 보이지 않는다고 지적했다. 특히 도청 이전 후 유동 인구가 급감하면서 과거 활기 넘쳤던 주변 상권이 사실상 붕괴 수준에 이르렀으며, 도청 시절 운행되던 버스 노선마저 끊겨 상인들이 하루하루를 눈물로 버티고 있는 현실을 전했다.

이어 한 의원은 경기도의 소극적인 행정 태도를 문제 삼았다. “김동연 도지사와 이재준 수원시장 사이의 논의에도 불구하고, 경기도 실무진은 여전히 묵묵부답으로 일관하고 있다”며 “도청 부지 내 입주 예정인 기록원이나 데이터센터 등은 단순 자료 보관 중심이어서 상권 활성화와 지역 연계 측면에서 실효성이 낮다”고 꼬집었다.

이에 대한 대안으로 한 의원은 수원시 주도의 ‘첨단산업(AI·반도체·바이오 등) 벤처창업공간’ 조성을 제안했다. 그는 “옛 청사 부지를 청년과 시니어를 아우르는 지역 활력 거점으로 활용해야 한다”며 “수원시가 자족도시 기능을 완성하고 공공자산의 가치를 제고할 수 있도록 경기도가 부지 활용에 대한 전권을 부여하거나 전향적인 협력 모델을 구축해야 한다”고 강조했다.

마지막으로 그는 “경기도청은 떠났지만, 그 자리는 여전히 경기도와 수원의 역사적 상징이다”라며 “도지사의 결단만이 벼랑 끝에 몰린 소상공인들을 살리고, 옛 청사 부지를 도민의 품으로 돌려주는 유일한 길”이라고 강력히 촉구하며 발언을 마쳤다.

온라인뉴스팀
